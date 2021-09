Corona-Ticker Unterfranken: 3G-Regel gilt jetzt im ganzen Bezirk

17.54 Uhr: Corona-Fallzahlen für Aschaffenburg

Das Gesundheitsamt Aschaffenburg meldet für die Stadt und den Landkreis Aschaffenburg folgende Coronazahlen: Aktuell sind in Stadt und im Landkreis 303 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind 21 Menschen stationär in einem Krankenhaus. Sechs Corona-Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden. Der Inzidenzwert liegt für die Stadt Aschaffenburg aktuell bei 129,8 und für den Landkreis bei 81,9 (Quelle: RKI).

14.33 Uhr: Corona-Fallzahlen im Landkreis Haßberge

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 22 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 4360 (Stand: 20. September, 14.00 Uhr). 4.177 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 96 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Es gibt vier Corona-Patienten, die stationär in einer Klinik behandelt werden, einer davon intensiv. 87 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 66 Menschen. In der überwiegenden Zahl der neuen Fälle handelt es sich um eine Infektion mit der Delta-Variante. Im Landkreis Haßberge sind bisher 94 Fälle der Delta-Variante des Corona-Virus (Indien) nachgewiesen worden. Von der Variante Alpha (britische Variante) wurden mittlerweile insgesamt 1.297 Fälle bestätigt. Die Variante Beta (Südafrika) wurde bisher 18 Mal nachgewiesen.

14.05 Uhr: 24 neue Corona-Fälle im Landkreis Bad Kissingen

Am Montag, den 20. September 2021, liegen im Landkreis Bad Kissingen 24 neue Corona-Fälle vor. Das teilt das Landratsamt Bad Kissingen mit. Aktuell sind 63 Menschen mit dem Virus infiziert, davon werden fünf stationär behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 45,5. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3.840 Corona-Fälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 3.673 Menschen. 104 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet waren, sind verstorben. 154 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (39), Hammelburg (16), Bad Brückenau (8).

13.23 Uhr: Corona-Fallzahlen im Landkreis Rhön-Grabfeld

Im Landkreis Rhön-Grabfeld sind aktuell (Stand: 20. September) 81 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilt das Landratsamt Rhön-Grabfeld mit. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 3.763 positiv getestete Menschen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 46,5 (Quelle: RKI). Im Klinikum werden derzeit drei Covid-Patienten stationär behandelt.

13.15 Uhr: Corona-Fallzahlen im Landkreis Main-Spessart

Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 20. September) 79 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilt das Landratsamt Main-Spessart mit. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 5.058 positiv getestete Menschen. Genesen sind davon 4.763 Menschen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 37,3 (Quelle: RKI). 216 Menschen sind an bzw. mit Covid-19 verstorben. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit zwei Covid-Patienten stationär behandelt. Es befinden sich 100 enge Kontaktpersonen (KP 1) in häuslicher Quarantäne. Wie das Amt weiterhin mitteilt, wurde am Montag, den 20. September, der Schwellenwert 35 der 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Main-Spessart an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, heißt es. Damit trete nach der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) ab Mittwoch, 22. September, die 3G-Regel ("geimpft, getestet, genesen") im Landkreis in Kraft, heißt es.

12.20 Uhr: Softwareumstellung im Gesundheitsamt Schweinfurt

Das Gesundheitsamt Schweinfurt stellt in dieser Woche einen Teil seiner Software um. Wie das zuständige Landratsamt mitteilt, kann es dadurch zu Meldeverzögerungen und Nachmeldungen von Fällen an das Robert-Koch-Institut (RKI) kommen. Bereits im März dieses Jahres ist das Gesundheitsamt Schweinfurt entsprechend bundesweiter Vorgaben auf die Software Sormas (zur Kontaktnachverfolgung) umgestiegen. Allerdings hätten noch die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Anwendungen gefehlt. Jetzt habe das Gesundheitsamt aber eine Lösung gefunden. Die Software-Umstellung und -Anpassung ermögliche eine effektivere und schnellere Bearbeitung von eingehenden Fällen, so das Landratsamt. Allerdings seien Datenbestandsbereinigungen notwendig. Diese würden sich beispielsweise auf die Streichung von doppelten Personen und Fällen beziehen, die im Laufe der eineinhalbjährigen Pandemiephase aufgetreten sind. Weiterhin wird durch die Umstellung und Datenbankenüberspielungen an ca. zwei Arbeitstagen in der Kalenderwoche 38 (zwischen 20.9. und 26.9.) keine Meldung an das RKI erfolgen. Dementsprechend könnten die Inzidenzen in dieser Zeit ungewöhnlich zurückgehen. Die an das Gesundheitsamt übermittelten positiven Befunde würden aber so schnell wie möglich nachgemeldet.

12.18 Uhr: Impfzentrum Aschaffenburg weiterhin geöffnet

Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landkreis Aschaffenburg in Hösbach, Industriestraße 2, ist weiterhin geöffnet, auch am Wochenende. Wie Stadt und Landkreis mitteilen, können sich Impfwillige täglich von 8 bis 17.30 Uhr mit den Impfstoffen Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson impfen lassen. Kinder ab 12 Jahren bekommen die Impfstoffe von BionTech und Moderna (bis 16 Jahre mit Zustimmung eines Erziehungsberechtigen).

Daneben können sich Impfwillige am Mittwoch, 22. September, zwischen 9 und 15 Uhr in der Stadthalle Aschaffenburg impfen lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Biontech wird ab 12 Jahren, Johnson&Johnson ab 18 Jahren verimpft. Bei Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig, beim Impfstoff BionTech sind zwei Impfungen erforderlich. Sowohl im Impfzentrum als auch in der Stadthalle sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Drittimpfung nach 6 Monaten) ohne Termin möglich.

11.35 Uhr: Impffortschritt in Stadt und Landkreis Würzburg

Dem Landratsamt Würzburg zufolge wurden bislang 396.997 Impfungen in Stadt und Landkreis verabreicht – 196.391 Erstimpfungen sowie 198.521 Zweitimpfungen und 2.085 Drittimpfungen. Damit sind 67,8 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Würzburg erstgeimpft, vollständig geimpft sind 68,6 Prozent. Drittgeimpft sind 0,7 Prozent der Bürgerinnen und Bürger.

In den beiden Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg wurden bereits 194.305 Impfungen verabreicht. 96.656 Personen erhielten hier ihre Erstimpfung, 96.186 Personen wurden vollständig geimpft und 1.463 Personen bekamen ihre Drittimpfung.

In den Kliniken wurden insgesamt 29.635 Impfungen verabreicht, davon 14.982 Erstimpfungen und 14.653 Zweitimpfungen.

In den Arztpraxen erfolgten 173.057 Impfungen, davon 84.753 Erst- sowie 87.682 Zweitimpfungen und 622 Drittimpfungen.Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte für den Landkreis Würzburg eine 7-Tage-Inzidenz von 52,9.

11.28 Uhr: Aktuelle Fallzahlen im Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Miltenberg gibt es aktuell 219 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen. Zehnwerden im Krankenhaus behandelt, drei davon auf der Intensivstation. Wie das zuständige Landratsamt mitteilt, kamen seit Freitag 36 Neuinfektionen dazu. Außerdem sind 107 Menschen in Quarantäne. Im Landkreis Miltenberg gab es bisher 132 Todesfälle. Die Anzahl der insgesamt bekannt gewordenen Coronavirus-Infektionen beläuft sich auf 6.764 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis derzeit bei 81,6.

05.00 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken: 3G-Regel ab Dienstag im Landkreis Main-Spessart

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bewegen sich die Inzidenzwerte in Unterfranken etwa auf dem Niveau des Vortags. Lediglich in der Stadt Schweinfurt gab es einen größeren Anstieg: Mit 144,4 hat sie seit heute wieder den höchsten Wert im Bezirk und nicht mehr die Stadt Aschaffenburg.

Der Landkreis Main-Spessart hat zwar weiterhin mit 37,3 die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Unterfranken. Allerdings liegt der Wert nun den dritten Tag in Folge über 35, sodass auch dort ab dem morgigen Dienstag die 3G-Regel greifen wird. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht demnach für die meisten Innenbereiche einen negativen Corona-Test.

Lediglich im Landkreis Bad Kissingen greift die 3G-Regel noch nicht. Sollte die Inzidenz dort am morgigen Dienstag aber ebenfalls über 35 liegen, tritt sie ab Mittwoch in Kraft.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Stadt Schweinfurt: 144,4 ↑

Stadt Aschaffenburg: 129,8 ↓

Stadt Würzburg: 97,7 ↑

Landkreis Schweinfurt: 88,2 ↑

Landkreis Aschaffenburg: 81,9 ↓

Landkreis Miltenberg: 81,6 ↓

Landkreis Haßberge: 73,6 →

Landkreis Würzburg:52,9 ↓

Landkreis Kitzingen: 52,5 →

Landkreis Rhön-Grabfeld: 46,5 →

Landkreis Bad Kissingen: 45,6 ↑

Landkreis Main-Spessart: 37,3 →

Montag, 20. September 2021

10.00 Uhr: Aktuelle Inzidenzwerte in Unterfranken alle über 35

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind die Inzidenzwerte in Unterfranken am Sonntag relativ konstant geblieben. Am höchsten ist der Wert weiterhin in der Stadt Aschaffenburg mit 134,1. Seit Freitag sinkt die Inzidenz hier allerdings. Am Sonntag liegen nun alle Regionen in Unterfranken über dem Grenzwert von 35. Die niedrigste Inzidenz hat der Landkreis Main-Spessart mit 37,3. Sollte der Wert hier am Montag nochmals über 35 liegen, tritt die 3G-Regel in Kraft.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Stadt Aschaffenburg: 134,1 ↓

Stadt Schweinfurt: 118,2 →

Stadt Würzburg: 88,2 ↓

Landkreis Miltenberg: 87,8 ↓

Landkreis Aschaffenburg: 83,0 ↑

Landkreis Schweinfurt: 80,4 ↑

Landkreis Haßberge: 73,6 ↓

Landkreis Würzburg: 54,1 ↑

Landkreis Kitzingen: 52,3 ↓

Landkreis Rhön-Grabfeld: 46,5 ↑

Landkreis Bad Kissingen: 39,7 ↑

Landkreis Main-Spessart: 37,3 →

Sonntag, 19. September 2021