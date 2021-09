Corona-Ticker Unterfranken: Aschaffenburger Inzidenz bei 160,9

05.55 Uhr: Sprunghafter Anstieg der Inzidenz in Aschaffenburg

Die Stadt Aschaffenburg bleibt die kreisfreie Stadt mit der mit Abstand höchsten 7-Tage-Inzidenz in Unterfranken. Laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl auf heute 160,9. Das sind rund 30 positiv getestete Personen mehr pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner als gestern. Auch in den anderen beiden Landkreisen am Untermain, im Landkreis Aschaffenburg und Miltenberg, stieg der Wert auf über 90.

In den weiteren beiden Stadtkreisen Unterfrankens, Schweinfurt und Würzburg, wurden dagegen etwas weniger positiv Getestete gemeldet. Im Landkreis Main-Spessart stieg die Zahl mit 36,5 erstmals seit dem 5. September wieder über den Schwellenwert von 35. Die 3G-Regel entfällt jedoch erst bei einer Inzidenz, die an drei Tagen in Folge den Schwellenwert 35 überschreitet. Neben Main-Spessart ist dies in Unterfranken weiter nur in Bad Kissingen der Fall.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: