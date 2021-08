Corona-Ticker Unterfranken: Schweinfurt mit Inzidenz über 100

07.07 Uhr: Schweinfurt mit Inzidenz über 100

In der Stadt Schweinfurt ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen und liegt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 101,1. Das ist aktuell der zweithöchste Wert in Bayern. Bereits seit Sonntag gelten in Schweinfurt wieder zusätzliche Corona-Auflagen.

Ab Montag trifft das auch auf die Städte Aschaffenburg und Würzburg zu, im Landkreis Schweinfurt ab Dienstag. In den drei Regionen hat der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 35 überschritten. Daher dürfen sich dort nur noch maximal zehn Personen treffen, Veranstaltungen sind auf 25 Personen beschränkt und in der Gastronomie ist ein Testnachweis nötig, wenn verschiedene Hausstände aufeinandertreffen. Ausgenommen von diesen Regelungen sind Geimpfte und Genesene.

Fast überall in Unterfranken sind die Inzidenzwerte gestiegen, lediglich im Landkreis Bad Kissingen gab es einen leichten Rückgang. Den niedrigsten Inzidenzwert im Bezirk hat weiterhin der Landkreis Rhön-Grabfeld mit 18,8.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: