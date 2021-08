Corona-Ticker Unterfranken: Stadt Schweinfurt bleibt über 50

12.00 Uhr: Sechs Neuinfektionen im Landkreis Miltenberg

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Landratsamt Miltenberg sechs Neuinfektionen im Landkreis Miltenberg. Aktuell befinden sich 69 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen in Isolation und Überwachung durch das Staatliche Gesundheitsamt Miltenberg. Derzeit wird eine Person aus dem Landkreis stationär behandelt. Zusätzlich befinden sich 70 Menschen als Kontaktperson in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis derzeit bei 29,5 (Quelle: RKI). Seit Beginn der Pandemie gibt es 6.282 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Miltenberg. 130 Menschen sind an den Folgen einer Infektion gestorben.

7.15 Uhr: Noch keine Drittimpfungen in Main-Spessart

Im Landkreis Main-Spessart wird es derzeit noch keine Drittimpfungen geben. Das Impfzentrum in Lohr und die mobilen Impfteams legen nach wie vor den Schwerpunkt auf die Durchführung von Erst- und Zweitimpfungen sowie der Impfung von Kindern und Jugendlichen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Das zentrale, bayerische Impfregistrierungsprogramm BayIMCO sei noch nicht in Hinblick auf mögliche Drittimpfungen geändert worden, heißt es. Derzeit werden bereits mit den Pflegeeinrichtungen die Vorbereitungen für die Drittimpfungen abgestimmt. Diese sollen dort ab September vorrangig wieder über mobile Impfteams erfolgen. Am 27. Dezember wurde im Landkreis die erste Bewohnerin im Seniorenpflegeheim in Karlstadt geimpft.

05.30 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken: Schweinfurt über 50

Der Inzidenzwert in der Stadt Schweinfurt liegt mit 59,9 nun über der 50er-Marke. Laut der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung treten zusätzliche Corona-Auflagen in Kraft, sobald ein Grenzwert drei Tage lang überschritten wird. Dazu gehören unter anderem Kontaktbeschränkungen oder teilweise eine Testpflicht. Auch in anderen Teilen Unterfrankens ist die Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert in acht unterfränkischen Regionen gestiegen, in drei gesunken und in einem gleich geblieben. Den niedrigsten Inzidenzwert weist aktuell der Landkreis Haßberge mit 14,2 auf.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: