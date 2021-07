Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte auf Vortagsniveau

12.35 Uhr: Ringparkfest in Würzburg fällt aus

Seit 26 Jahren lädt die Stadt Würzburg traditionell am ersten Augustwochenende zum vermutlich stimmungsvollsten und familiärsten Bürgerfest der Region in die grüne Lunge Würzburgs ein: dem Ringparkfest. 2020 fiel das Ringparkfest ausgerechnet im Jubiläumsjahr coronabedingt aus, und auch dieses Jahr lassen die aktuellen Vorgaben des Freistaats Bayern für öffentliche Festivitäten leider weiterhin keine Veranstaltung im Ringpark zu. Das hat soeben die Stadt Würzburg mitgeteilt.

Trotz vieler Lockerungen in anderen Bereichen erlauben die aktuellen Regelungen das freie Kommen und Gehen auf der öffentlichen Parkfläche von Klein Nizza nicht, welches das Ringparkfest mit seinen Konzerten, Führungen, dem Gastronomieangebot und Kinderprogramm ausmacht. Die Entscheidung fiel in enger Abstimmung mit Gartenamt und Festgastronomen. Um dieses Jahr aber nicht erneut gänzlich auf die Ringparkfeststimmung verzichten zu müssen, wurde ein Auszug aus dem geplanten Musikprogramm im Park aufgezeichnet. Die kurzweiligen Videos mit akustischer Musik von Country und Folk über Pop und Rock bis zu den Klängen der wilden Zwanziger sowie Impressionen aus dem Ringpark werden am Festwochenende (07.08.2021, ab 14.00 Uhr) auf der Webseite der Stadt Würzburg veröffentlicht.