Corona-Ticker Unterfranken: Ärzte-Appell gegen Impfmüdigkeit

09.40 Uhr: Landkreis Miltenberg zieht Impftempo an

„Was ihr wollt, wann ihr wollt“ – mit diesem Motto überschreibt der Landkreis Miltenberg seine aktuelle Impfkampagne, die neben den Impfungen im Impfzentrum Miltenberg auch dezentrale Impfungen in mehreren Orten des Landkreises vorsieht. "Mach mit – Impfen schützt“ fordert der Landkreis alle Menschen ab 12 Jahren dazu auf, sich gegen Corona impfen zu lassen und damit sich selbst und andere zu schützen. Kommen kann jeder, Jugendliche ab zwölf Jahren müssen allerdings einen Sorgeberechtigten mitbringen. Auch Menschen, die nicht im Landkreis Miltenberg wohnen, können das Angebot wahrnehmen.

Nach wie vor ist es möglich, sich im Impfzentrum in der Breitendieler Straße in Miltenberg impfen zu lassen – nun aber ohne festen Termin. Einfach kommen, sich einen Impfstoff aussuchen und sich impfen lassen – so einfach geht das Impfen mittlerweile, schreibt das Landratsamt. Wer bereits einen Termin im Impfzentrum für eine Impfung ausgemacht hat, kann beruhigt sein – der behält seine Gültigkeit. Wer eine Zweitimpfung bei seinem Haus- oder Facharzt nicht wahrnehmen kann, erhält auch diese im Impfzentrum mit dem passenden Impfstoff. Geöffnet ist das Impfzentrum von Montag bis Freitag, 8.00 bis 20.00 Uhr, sowie am Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr.

Ganz neu ist ein Impfangebot, das von Montag nächster Woche an in verschiedenen Orten im Landkreis Miltenberg genutzt werden kann. Dann macht ein Impfbus jeweils von Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr auf Supermarkt-Parkplätzen Station: Montag, 19. Juli: Bauer-Markt Elsenfeld, Dienstag, 20. Juli: Rewe-Markt Großwallstadt, Mittwoch, 21. Juli: Rewe-Markt Sulzbach, Donnerstag, 22. Juli: Rewe-Markt Eschau, Freitag, 23. Juli: Penny-Markt Stadtprozelten. Weitere Stationen werden in den kommenden Wochen dazukommen. Sie werden rechtzeitig vom Landkreis Miltenberg veröffentlicht.