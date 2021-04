Corona-Ticker Unterfranken: Lockerungen in Würzburg vom Tisch

05.35 Uhr: Lohrer Karfreitagsprozession darf nicht stattfinden

Nach dem letzten Jahr wird auch an diesem Karfreitag die seit rund sechs Jahrzehnten berühmte Lohrer Karfreitagsprozession wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Und dennoch müssen die Gläubigen nicht auf die Figuren der einzelnen Stationen verzichten: Als Ersatz hat die Pfarreiengemeinschaft 12 Apostel am Tor zum Spessart einen Stationenweg bis Karfreitag eingerichtet. 13 Prozessionsfiguren sind in zehn Kirchen und andere Gebäude in der Innenstadt und den Stadtteilen verlegt. Eigens wurde eine Broschüre mit meditativen Texten zu den einzelnen Stationen in einer Auflage von 1500 Stück in den Kirchen und den Pfarrbüros ausgelegt. Von diesen Broschüren sind kaum noch welche da. Das freut Stadtpfarrer Sven Johannsen als Beweis, dass die Lohrer und die Menschen aus der Umgebung sich mit ihrer Prozession verbunden fühlen - und auch diesen besonderen Kreuzweg gehen. Zur Begleitung des Stationenwegs gibt es in den Pfarrgemeinden abendliche Meditationen zu den dort aufgestellten Prozessionsstationen – am Montagabend beispielsweise in Sendelbach eine Andacht zur Station "Geißelung". Die Prozessionsfiguren werden am Karsamstag wieder in die Kapuzinerkirche zurückgebracht.