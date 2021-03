Corona-Ticker Unterfranken: Nordheimer Weinfest abgesagt

17.50 Uhr: Polizei löst am Wochenende "Corona-Partys" auf

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Unterfranken zahlreiche "Corona-Partys" aufgelöst. Zu Treffen, bei denen gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen wurde, kam es in Faulbach, in Kitzingen, in Lohr am Main und in Rauhenebrach.

Am Freitagabend gerieten 30 Jugendlichen am Kitzinger "Skaterplatz" in Streit. Sie gehörten unterschiedlichen Gruppen an. Die Polizei ging dazwischen. Ebenfalls am Freitagabend feierten sieben Jugendliche in Lohr am Main auf dem Nägelsee-Schulgelände den 18. Geburtstag eines Freundes. Die Polizei beendete die Party. Am späten Samstagabend wurde die Miltenberger Polizei zu einer "Corona-Party" in Faulbach gerufen. Die Beamten konnten in einem Partyraum neun Personen aus sieben Haushalten antreffen. In der Nacht auf Sonntag hatten 23 Jugendliche in einer Hütte am Ortsrand von Fürnbach, einem Ortsteil von Rauhenebrach, gefeiert. Die Feier wurde aufgelöst. Gegen alle Beteiligten wurde Anzeige erstattet. Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes anlässlich der Corona-Pandemie absolut notwendig ist, um die Ausbreitung des Virus zu reduzieren.

Während des gesamten Wochenendes kontrollierte die Polizei wurden über 400 Personen hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen kontrolliert. Gegen 83 Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.