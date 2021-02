Corona-Ticker Unterfranken: Zahlen in Schweinfurt sinken weiter

12.25 Uhr: Keine Maskenpflicht mehr in der Würzburger Eichhornstraße

Ab Montag (15.02.21) gilt in der Eichhornstraße in Würzburg keine Maskenpflicht mehr. Das geht aus der neuen Allgemeinverfügung hervor, die die Stadt Würzburg veröffentlicht hat. Wer über die alte Mainbrücke oder den Schmalzmarkt läuft, am Bahnhofsplatz, in den dortigen Grünanlagen (bis zum Haugerring) oder in der Schustergasse unterwegs ist, muss aber weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Vorgabe gilt in der Zeit zwischen 6.00 und 22.00 Uhr.

Das begründet die Stadt damit, dass dort viele Menschen auf engem Raum aufeinandertreffen, zum Beispiel Fußgänger, Fahrradfahrer oder Leute, die im Einzelhandel etwas abholen. Die neue Allgemeinverfügung gilt bis zum 1. März.