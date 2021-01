Corona-Ticker Unterfranken: Wahl der Weinkönigin wird verschoben

15.52 Uhr: Schweinfurter Vesperkirche heuer ohne Essensausgabe

Die Schweinfurter Vesperkirche findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie in anderer Form und ohne Essen statt. Das teilte das evangelische Schweinfurter Dekanat am Dienstag mit. Die seit 2015 von Kirche und Diakonie auf die Beine gestellte Vesperkirche in der St. Johanniskirche könne so wie in den Jahren zuvor wegen der Corona-Hygienevorgaben nicht umgesetzt kann. Ganz ausfallen soll die Vesperkirche allerdings nicht, auch wenn auf die Ausgabe von Essen komplett verzichtet wird: Vom 25. Februar bis 9. März soll es täglich zwischen 12 und 13 Uhr eine "Vesperkirche in Impressionen" geben. Eine rund 15-minütige Bilderschau solle dabei einen Rückblick bieten auf die bisherigen sechs Schweinfurter Vesperkirchen. Zudem gibt es das gewohnte, tägliche neue «Wort in der Mitte» als Videobotschaft. Gegen 12.30 Uhr wird das halbstündige Programm noch einmal wiederholt. Für die Gäste in der Kirche gelten dabei die gängigen Abstandsregeln sowie die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Am 28. Februar und am 7. März werden in St. Johannis außerdem jeweils um 10.30 Uhr Vesperkirchen-Gottesdienste gefeiert, hieß es. Die "Worte in der Mitte" würden nicht nur in der Kirche vor Ort, sondern auch im Internet auf der Vesperkirchen-Seite zu sehen und zu hören sein. Zusätzlich können die täglichen Impulse auch unter der Telefonnummer 09721/3701193 abgerufen werden.