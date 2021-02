Corona-Ticker Unterfranken: Virusmutation im Landkreis Kitzingen

07.03 Uhr: Wechselunterricht in Abschlussklassen startet

Es ist fast sieben Wochen her, dass wegen der Entwicklung der Corona-Pandemie die Schulen wieder geschlossen wurden. An diesem Montag kehren nun die ersten Schüler aus Abschlussklassen wieder zum Lernen an die Schulen zurück. Das nahm auch der Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken (VVM) zum Anlass, um im öffentlichen Nahverkehr in den Normalbetrieb zurückzukehren.