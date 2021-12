Corona-Ticker Unterfranken: Niedrigste Inzidenz in Main-Spessart

08.50 Uhr: Impfzentrum Main-Spessart ab sofort in Lohr

Das Impfzentrum Main-Spessart nimmt ab sofort seinen Betrieb in der Spessarttorhalle in der Lehmskaute 22 in Lohr auf. Dort war es schon einmal eingerichtet, bevor es zum 1. Oktober nach Marktheidenfeld verlegt und verkleinert worden ist. Ein Messebauer hat in Lohr erneut das Impfzentrum Main-Spessart aufgebaut und dort in der Spessarttorhalle sogar eine separate Kinderimpf-Straße eingerichtet.

In einem Rundbrief an die Bürgerinnen und Bürger in Main-Spessart hat Landrätin Sabine Sitter zu Weihnachten nicht nur Grüße ausgerichtet, sondern ausdrücklich appelliert, wie besonders wichtig eine möglichst schnelle Auffrischungsimpfung ist. Vorrangig wird empfohlen, Termine beim Hausarzt zu vereinbaren oder sich alternativ ans Impfzentrum zu wenden. Dort können Online oder unter der Telefonnummer 09353 / 793 15 55 Termine gebucht werden und es werden auch Fragen beantwortet zur Kinderimpfung; dafür ist auch der Kontakt per E-Mail an kinderimpfung@Lramsp.de möglich. Auch schon länger vereinbarte Termine bleiben bestehen und werden nun alle nach dem Umzug in Lohr in der Sporthalle stattfinden.