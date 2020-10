Corona-Ticker Unterfranken: Schweinfurt weiter über Wert von 100

13.14 Uhr: Karlstadt – Veranstaltungen zum Volkstrauertag abgesagt

Am 15. November finden normalerweise Veranstaltungen zum Volkstrauertag statt. Im Jahr der Corona-Pandemie sind derartige öffentliche Veranstaltungen nicht möglich. Darauf hat das Landratsamt Main-Spessart ihre Gemeinden hingewiesen. Die Stadt Marktheidenfeld hat als erstes reagiert und bereits heute für die Stadt und Stadtteilen die geplanten Veranstaltungen zum Volkstrauertag abgesagt mit dem Hinweis auf die bundesweit steigenden CoViD-19-Zahlen. Marktheidenfelds Bürgermeister Thomas Stamm bedauert, dass die öffentlichen Feierlichkeiten zum Volkstrauertag entfallen müssen. Natürlich werde seitens der Stadt am 15. November der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht, betont Stamm. Es sei geplant, in Marktheidenfeld und in jedem Stadtteil zum Volkstrauertag Kränze niederzulegen - in einem nichtöffentlichen Rahmen. Auch die Stadt Lohr, die normalerweise ein großes gemeinsames Treffen am Kriegerdenkmal und kleiner Trauerfeiern in den Stadtteilen hat, wird so verfahren.