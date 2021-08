03.08.2021, 07:14 Uhr

Notaufnahme am Rhön-Klinikum: Mehr Patienten als vor Corona

Am Rhön-Klinikum in Bad Neustadt an der Saale sind manche Menschen trotz gesundheitlicher Probleme aus Angst vor einer Corona-Ansteckung seltener in die Notaufnahme gekommen. Die Ärzte vermuten, dass Patienten Erkrankungen zum Teil verschleppt haben.