Corona-Ticker Unterfranken: Geimpft in die Sommerferien

05.30 Uhr: Inzidenzen in Unterfranken weiter auf niedrigem Niveau

Die Corona-Inzidenzahlen in Unterfranken sind kaum verändert. Den höchsten Wert hat aktuell der Landkreis Kitzingen mit 23,0. Das ist der einzige Wert in Unterfranken über 20. In 5 von 12 Regionen sind die Inzidenzwerte leicht gestiegen, in 4 Regionen ist der Wert leicht gesunken und in 3 Regionen hat sich der Wert nicht verändert. Den niedrigsten Wert in Unterfranken hat aktuell der Landkreis Schweinfurt mit 3,5.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Landkreis Kitzingen: 23,0 ↑

Landkreis Miltenberg: 19,4 ↑

Stadt Würzburg: 18,8 ↓

Stadt Schweinfurt: 16,8 ↓

Landkreis Aschaffenburg: 13,2 ↑

Stadt Aschaffenburg: 11,3 →

Landkreis Haßberge: 10,7 ↑

Landkreis Würzburg: 6,2 →

Landkreis Main-Spessart: 4,0 ↑

Landkreis Bad Kissingen: 3,9 ↓

Landkreis Rhön-Grabfeld: 3,8 ↓

Landkreis Schweinfurt: 3,5 →