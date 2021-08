Corona-Impfungen für Kinder überall in Unterfranken möglich

In allen unterfränkischen Regionen können sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren inzwischen mit Biontech gegen Corona impfen lassen – auf Wunsch des Kindes oder der Eltern. Was bei allen Impfangeboten für Kinder und Jugendliche in Unterfranken gleich ist: Bei der Impfberatung durch den Arzt muss mindestens ein Erziehungsberechtigter dabei sein. Jugendliche ab 16 Jahren können sich auch ohne Begleitung von Erziehungsberechtigten impfen lassen. Eine allgemeine Impfempfehlung Minderjähriger hat die Ständige Impfkommission (Stiko) bisher nicht ausgesprochen. Daher wird immer der Einzelfall betrachtet.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Für eine Impfung im Impfzentrum von Stadt und Landkreis Aschaffenburg müssen Kinder und Jugendliche ab einem Alter von zwölf Jahren vorab keinen Termin vereinbaren. Eine Registrierung spart beim Besuch des Impfzentrums allerdings ein paar Minuten Zeit. Neben dem Impfzentrum können sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren auch bei Sonderimpfaktionen impfen lassen. Bis einschließlich Mittwoch, den 4. August findet eine Impfaktion an der Shell-Tankstelle im Aschaffenburger Stadtteil Damm statt. Am 5. und 6. August können sich alle Impfwilligen ab zwölf Jahren vor dem Hauptbahnhof in Aschaffenburg impfen lassen. Die Sonderimpfaktionen finden jeweils von 08.30 Uhr bis 15.30 Uhr statt.

Stadt und Landkreis Würzburg

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich auch in den Impfzentren für Stadt und Landkreis Würzburg für eine Impfung anmelden. Ohne Termin können sie auch zur Mittagspausen-Impfung in die beiden Impfzentren an der Würzburger Talavera und in Giebelstadt kommen: Von Montag bis Samstag zwischen 12 und 15 Uhr. Der Impfarzt des Impfzentrums entscheidet, ob eine Impfung durchgeführt werden kann oder ob zunächst eine Vorstellung in einer Kinderarzt-Praxis notwendig ist.

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Im Impfzentrum in Schweinfurt auf dem Volksfestplatz können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren immer mittwochs zwischen 11 und 19 Uhr impfen lassen. Der erste Impftag für Kinder und Jugendliche findet am 4. August statt. Eine Registrierung oder vorherige Terminvereinbarung seien nicht notwendig. Auch, wenn am Mittwoch nun bevorzugt Kinder und Jugendliche geimpft werden, stehe das Impfzentrum auch für alle anderen Bürger an diesem Tag offen.

Landkreis Haßberge

Auch im Landkreis Haßberge werden bereits seit längerer Zeit Personen ab zwölf Jahren geimpft. Wie das Landratsamt Haßberge mitteilt, nehmen aber nur bestimmte Ärzte die Impfung vor. Impfwillige Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren beziehungsweise deren Eltern sollen sich daher zur Vereinbarung eines Impftermins mit dem Bürgertelefon des Landkreises Haßberge unter der Nummer 09521/27600 in Verbindung setzen. So erhalten sie einen Termin, an dem ein Arzt vor Ort ist, der auch Kinder impft.

Landkreis Rhön-Grabfeld

Ähnlich ist die Situation im Landkreis Rhön Grabfeld. Auch hier sollen sich Jugendliche ab 12 Jahren für eine Corona-Impfung telefonisch unter 09771/635250 im Impfzentrum anmelden.

Landkreis Bad Kissingen

Im Impfzentrum Bad Kissingen können Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zu den üblichen Öffnungszeiten mit dem Impfstoff Biontech geimpft werden. Eine vorherige Terminvereinbarung ist laut Homepage nicht erforderlich.

Landkreis Main-Spessart

Im Impfzentrum in der Spessarttorhalle in Lohr am Main haben sich direkt am erstmöglichen Tag vor gut einer Woche acht Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren impfen lassen. Das Landratsamt Main-Spessart bittet die impfwilligen Kinder und Jugendlichen darum, sich vorher online einen Termin über die Webseite der Impfzentren Bayern zu buchen. Im Impfzentrum werden aktuell nur Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Main-Spessart geimpft.

Landkreis Miltenberg

Die Kinder und Jugendlichen, die älter als 12 Jahre sind und sich derzeit im Landkreis Miltenberg aufhalten, können sich im Impfzentrum in Miltenberg impfen lassen. Eine vorherige Registrierung über die Webseite der Impfzentren Bayern ist dafür nötig.

Landkreis Kitzingen

Im Landkreis Kitzingen sind seit vergangenem Mittwoch im Impfzentrum und im mobilen Impfbus insgesamt 121 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren geimpft worden. Für eine Impfung im Impfzentrum und im Impfbus müssen Kinder und Jugendliche vorher keinen Termin vereinbaren.