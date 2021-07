Corona-Ticker Unterfranken: Schweinfurt untersucht Abwasser

18.27 Uhr: Stadt und Landkreis Schweinfurt impfen ohne Registrierung und Termin

Impfen ohne Registrierung und Termin, das ist ab Montag, den 12. Juli im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landkreis Schweinfurt auf dem Volksfestplatz möglich. Das Angebot gilt für alle Interessierten ab 16 Jahren, unabhängig vom Wohnort. Das teilt die Stadt Schweinfurt mit. Zum Ende der Woche werden alle registrierten Impfwilligen aus Stadt und Landkreis Schweinfurt ihre Erstimpfung erhalten haben – Impfzentrum und Impfstellen haben dann ihre Wartelisten abgearbeitet, heißt es. Die Stadt und das Landratsamt Schweinfurt hätten diesen Schritt nun in Abstimmung mit dem Dienstleister des Impfzentrums, der Firma 21Dx, beschlossen. Das Impfzentrum in Schweinfurt ist von Montag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr besetzt. Auch Menschen, die ihre Erstimpfung nicht im Impfzentrum erhalten haben, können die Zweitimpfung nun im Impfzentrum Schweinfurt bekommen (lokale Impfstellen ausgenommen). Die Impfstellen in Gerolzhofen und Werneck bieten das gleiche Angebot an (ohne Termin und Registrierung) jeweils am Montag, den 12. Juli und Donnerstag, den 15. Juli – ebenfalls im Zeitraum von 11 bis 19 Uhr. Ab der Folgewoche werden an den Impfstellen in Gerolzhofen und Werneck dann nur noch die vereinbarten Zweitimpfungen verabreicht. Neue Erstimpftermine können dann direkt im Impfzentrum Schweinfurt, bei den Sonderaktionen "Impfen vor Ort" sowie bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wahrgenommen werden, heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich werden von Freitag, den 9. Juli bis Samstag 17. Juli die Sonderimpfaktionen "Impfen vor Ort" in Schweinfurt auf unterschiedlichen Plätzen und zu verschiedenen Uhrzeiten angeboten. Auch diese richten sich an alle Impfinteressierten, unabhängig vom Wohnort: Freitag, 09. Juli von 10 bis 18 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Marktkauf im Gewerbegebiet Hafen, Carl-Benz-Straße, Schweinfurt. Samstag, den 10. Juli von 10 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Kaufland, Hauptbahnhofstraße, Schweinfurt. Sonntag, den 11. Juli von 13 bis 17 Uhr im Steigerwaldzentrum, Talgrund, Handthal. Freitag, den 16. Juli von 10 bis 18 Uhr an der Wohnscheibe, Hermann-Barthel-Straße, Schweinfurt Bergl. Samstag, den 17. Juli von 10 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vor dem CAP Markt, Am Deutschhof, Schweinfurt. Sofern möglich, bitten Stadt und Landratsamt Schweinfurt dennoch um eine vorherige Registrierung unter https://impfzentren.bayern/citizen/, um vor Ort einen möglichst geringen Aufwand und damit ein schnelleres Impfen zu ermöglichen. Zum Impftermin muss ein Lichtbildausweis und nach Möglichkeit der Impfpass mitgebracht werden. Wer keinen Impfpass hat bekommt vor Ort eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus soll am Montag, den 12 Juli ein Impfbus in Stadt und Landkreis Schweinfurt unterwegs sein, der an verschiedenen Stationen Halt macht.