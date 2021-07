Corona-Ticker Unterfranken: 167 Ampullen Impfstoff unbrauchbar

13.40 Uhr: Wartelisten mit Impfwilligen im Raum Schweinfurt spätestens in drei Wochen leer

In Stadt und Landkreis Schweinfurt sind die Priorisierungsgruppen 1 und 2 geimpft bzw. haben alle an einer Impfung interessierten Personen dieser Gruppen ein Impfangebot erhalten können, so das Landratsamt Schweinfurt. In den Impfzentren in Gerolzhofen und Werneck stehen aktuell noch jeweils rund 1.100 Bürger/innen auf der Warteliste, die noch keine Einladung zur Vereinbarung eines Impftermins erhalten haben, im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landratsamt Schweinfurt auf dem Volksfestplatz sind es noch rund 10.000, davon nur noch rund 410 Personen über 60 Jahre. Insgesamt sind in Stadt und Landkreis Schweinfurt danach ca. 13.000 Personen für eine Impfung registriert und warten auf einen Termin.

Zum jetzigen Zeitpunkt können pro Woche etwa 5.000 Impfdosen geliefert werden, in dieser Woche – bedingt durch die Zuteilung eines Sonderkontingents für die Stadt Schweinfurt sowie weitere Ausgleichslieferungen im Rahmen der Regelzuteilung – sogar rund 7.000 Impfdosen.

Je nachdem wie viele Registrierungen auf Grund von bereits erhalten Impfungen oder Doppeltregistrierungen noch nicht gelöscht wurden, sind die Wartelisten in etwa drei Wochen leer. Stadt und Landratsamt bitten daher alle bereits Geimpften, die Registrierung im Bayerischen Impfportal auch zuverlässig zu löschen. So bleibt der Überblick über den örtlichen Bedarf an Impfstoff und die potentiell erreichbare Impfquote erhalten.

"Wir appellieren dringend an alle Bürgerinnen und Bürger, sich für die Corona-Schutzimpfung registrieren zu lassen", wandten sich Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Landrat Florian Töpper gemeinsam an die Bevölkerung. In kurzer Zeit könnten statt Impfdosen die Impfwilligen fehlen, was den jetzt möglichen Fortschritt auf dem Ziel einer größtmöglichen Durchimpfung der Bevölkerung zerschlagen könnte. "Ich möchte daher alle bereits geimpften Bürgerinnen und Bürger aufrufen, für die Impfung zu werben", fügte Remelé hinzu.