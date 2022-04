Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte weitestgehend stabil

12.50 Uhr: Mehr Neugründungen im Jahr 2021

Für viele Existenzgründer haben sich durch die Corona-Pandemie offenbar neue Wege eröffnet. So ist die Zahl der Neugründungen in Bayern nach Angaben des Landesamtes für Statistik im Jahr 2021 um 5,3 Prozent auf 99.358 gestiegen – so viele wie seit 2013 nicht mehr. In Mainfranken gab es im gleichen Zeitraum 7.961 Neugründungen, das sind 11,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die größten Zuwächse sind demnach in den Branchen Handel, Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Energieversorgung und Verarbeitendes Gewerbe zu verzeichnen. Ein Grund könnte sein, dass die Digitalisierung vorangeschritten ist, vor allem in den Bereichen E-Commerce und Dienstleistungen, meint der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Sascha Genders. Auch in den von der Corona-Pandemie stark betroffenen Branchen – wie dem stationären Handel oder der Gastronomie – hätten viele einen Neuanfang gewagt. Weiterhin führe die Energiewende zu vielen neuen Gewerbeanmeldungen.

Auffällig sei dabei, dass viele Neugründungen im Nebenerwerb stattfinden – in Mainfranken sind es 66 Prozent aller Gewerbeanmeldungen. Die "Gründung nebenbei" sei mittlerweile die dominierende Form, so Genders. Neben dem Ausprobieren eigener Ideen dürfte auch die Kurzarbeit diese Entwicklung im vergangenen Jahr noch einmal beflügelt haben.