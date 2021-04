Corona-Ticker Unterfranken: Nur noch drei Landkreise unter 100

11.20 Uhr: Mehrere Verstöße gegen Corona-Regeln

In Unterfranken ist es am Wochenende zu mehreren Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten am Samstag etwa zwei Bekleidungsgeschäfte in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart ohne Beachtung der Corona-Auflagen uneingeschränkt geöffnet. Für Geschäfte im Landkreis Main-Spessart gelten aktuell die Regeln von "Click & Meet". Ohne vorherige Terminvereinbarung dürfen Kunden Geschäfte demnach nicht betreten. Diese Vorschrift haben die zwei Bekleidungsgeschäfte in Karlstadt laut Polizei außer Acht gelassen. Gegen die beiden Geschäftsleitungen wurde ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Im Landkreis Miltenberg haben außerdem mehrere Gruppen gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen. Am Samstagabend hat die Polizei zum Beispiel eine Feier in einem Schrebergarten in Erlenbach am Main aufgelöst. Laut Polizei haben dort acht Jugendliche aus verschiedenen Haushalten gefeiert. Gegen sie wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei auch auf einem Parkplatz nahe der Untermainhalle in Elsenfeld und am Mainufer in Kleinwallstadt Zusammenkünfte aufgelöst. In Elsenfeld hatten sich fünf Personen ohne Mindestabstand und ohne Mund-Nasen-Schutz getroffen. In Kleinwallstadt waren es sechs Personen aus verschiedenen Haushalten.