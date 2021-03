Corona-Ticker Unterfranken: Verschärfter Lockdown für Haßberge

06.20 Uhr: Fortsetzung der Corona-Schutzimpfungen in Gerolzhofen

An der Impfstelle Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt werden ab heute die Corona-Schutzimpfungen fortgesetzt. Für diese Woche wurden hier an 580 Menschen Impftermine vergeben. Für Gerolzhofens Bürgermeister Thorsten Wozniak (CSU) sei es selbstverständlich, dass er sich impfen lassen werde, sobald er an der Reihe sei: "Wir kommen aus der Pandemie nur raus, wenn wir uns möglichst alle impfen lassen." Eine Impfung schütze nicht nur den Geimpften selbst, sondern auch die Mitmenschen, sofern sich genügend impfen lassen. Sich impfen zu lassen ist also "auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber", erklärte er. Die Impfungen waren vergangene Woche nach einer Diskussion um den Impfstoff AstraZeneca ausgesetzt worden