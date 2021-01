Corona-Ticker Unterfranken: GEW begrüßt Distanzunterricht

12.40 Uhr: Impfzentren im Raum Würzburg diese Woche nur an zwei Tagen geöffnet

Die Impfzentren in Würzburg und Giebelstadt sind in dieser Woche voraussichtlich nur am heutigen Montag und am Samstag geöffnet. Wie das Landratsamt mitteilt, liegt das daran, dass an den übrigen Wochentagen nach aktuellem Stand kein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Stadt und Landkreis Würzburg waren nach Angaben des Landratsamtes für diese Woche 975 Impfdosen vom Gesundheitsministerium zugesagt worden. Voraussichtlich soll nun aber erst am Samstag eine weitere Lieferung ankommen. Nach Angaben des Landratsamtes sei diese ursprünglich für den Dienstag angekündigt worden. Auch die genaue Menge der Lieferung ist den Leitern des Impfzentrums aktuell nicht bekannt. Sollten die nächsten Impfdosen am Samstagvormittag ankommen, so geht das Landratsamt davon aus, dass dann im Laufe des Samstags wieder geimpft werden könnte. Mindestens bis dahin stehen die Impfzentren in Stadt und Landkreis nach aktuellem Stand jedoch still. Stadt und Landkreis hatten bereits vergangene Woche damit begonnen, an den Impfzentren Termine für Personen über 80 Jahre anzubieten. In der letzten Woche sind einmal 875 und einmal 975 Impfdosen in Würzburg angekommen.