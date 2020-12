Corona-Ticker Unterfranken: 650 Corona-Tote im Jahr 2020

05.35 Uhr: 2020 etwa 650 Corona-Tote in Unterfranken

Am 5. März 2020 wurden die ersten beiden Corona-Infektionen in Unterfranken bekannt. Es hatten sich zwei Personen aus Würzburg angesteckt. Bis zum Jahresende sind über 25.000 Infektionen hinzugekommen. Knapp 650 Menschen sind nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bislang im Regierungsbezirk in Folge einer Corona-Infektion verstorben.

Was auffällt: Verglichen mit anderen Regierungsbezirken lagen die Inzidenzwerte in Unterfranken über weite Strecken der Pandemie unter den gesamtbayerischen Werten. Das bestätigt sich mit einem Blick auf die Fallzahl pro 100.000 Einwohner. Das LGL weist hier zum 30.12.2020 einen Wert von 1.900,85 aus – so niedrig wie sonst nirgends im Freistaat. Doch natürlich ist die Lage auch in Unterfranken angespannt. Vor allem der Landkreis Main-Spessart entwickelte sich in den vergangenen Wochen zu einem Hotspot im Bezirk. Über 150 Menschen sind allein dort in Folge einer Infektion verstorben. Über mehrere Wochen lag die Sieben-Tage-Inzidenzrate über 200. Aktuell ist sie zum Glück gesunken. Main-Spessart liegt nun bei 145,06.

Im Landkreis Schweinfurt sind in diesem Jahr 76 Menschen in Folge einer Infektion verstorben, in der Stadt Schweinfurt sind es 36. Im Landkreis Aschaffenburg gab es 85 Tote, in der Stadt Aschaffenburg 25, in den Haßbergen 38, in Kitzingen 21, in Miltenberg 50, in Rhön-Grabfeld 21, in Bad Kissingen 41, in der Stadt Würzburg 62, im Landkreis Würzburg 37. Aktuell nähert sich der Landkreis Würzburg als einziger in Unterfranken der erhofften Sieben-Tage-Inzidenzrate von 50. Der Kreis liegt aktuell bei 53,60 – so niedrig wie kein anderer Ort in Bayern.