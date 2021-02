Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzzahlen sinken weiter

16.25 Uhr: Stadt Schweinfurt lockert Allgemeinverfügung

Weil die 7-Tageinzidenz in Schweinfurt derzeit bei 5,6 liegt und die Stadt seit mehreren Tagen den niedrigsten Inzidenzwert in ganz Deutschland aufweist, lockert die Stadt Schweinfurt ab Mittwoch ihre Corona-Auflagen. Mit der neuen Allgemeinverfügung wird die Maskenpflicht in der Spitalstraße, Kesslergasse, Rückertstraße, Lange Zehntstraße sowie am Roßmarkt aufgehoben. Das Alkoholverbot auf allen öffentlichen Verkehrsflächen im Innenstadtbereich gilt dagegen weiter. Die Besuchsbeschränkung in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, sowie in ambulant betreuten Wohngemeinschaften auf eine Person wird aufgehoben. In Alten- und Pflegeheimen bleiben die gültigen Regelungen, auch die Besuchsregelungen bestehen. Der Inzidenzwert in der Stadt Schweinfurt ist seit 13. Februar der niedrigste in ganz Deutschland. Am Dienstag (16.02.21) liegt er nach den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 5,6.