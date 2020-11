Corona-Ticker Schwaben: Humedica sucht dringend Helfer

Montag, 09. November 2020

11:30 Uhr: Humedicas Weihnachtsaktion "Geschenk mit Herz" unter Corona-Bedingungen

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica sucht für die Weihnachtspäckchenaktion "Geschenk mit Herz" dringend ehrenamtliche Helfer. Sie braucht Freiwillige, die in der Lagerhalle der Hilfsorganisation in Neugablonz kontrollieren, dass nur das im Päckchen ist, was auf der Packliste steht.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es Plexiglasscheiben zwischen den Einzel-Kontrolltischen. Die Kontrollierzeiten werden ab dem 19. November täglich von 8 bis 20 Uhr ausgedehnt. Auch berufstätigen Menschen soll so ermöglicht werden, mitzuhelfen und es sollen so auch weniger Menschen gleichzeitig in der Halle sein. Anders als in den vergangenen Jahren ist eine Anmeldung notwendig. "Wichtig ist uns, die Aktion trotz oder gerade wegen Corona unbedingt stattfinden zu lassen“, sagt Humedica-Geschäftsführerin Heinke Rauscher.

Im vergangenen Jahr haben durch "Geschenk mit Herz“ knapp 85.000 bedürftige Kinder ein Geschenk bekommen. Nach Osteuropa gehen Päckchen, die Menschen in ganz Bayern anhand von Packlisten packen und an einer von 1.500 Sammelstellen abgeben können. Dank Spenden über 20 Euro pro Päckchen packt humedica durch seine weltweiten Partner außerdem in Überseeländern wie Indien, Brasilien oder Äthiopien Weihnachtsgeschenke.