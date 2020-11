Corona-Ticker Schwaben: Augsburg begrenzt Maskenpflicht

08.30 Uhr: Augsburg hebt Maskenpflicht entlang von Wertach und Lech in weiten Teilen auf (02.11.2020, 8.30 Uhr)

Die Stadt Augsburg hat die Maskenpflicht entlang von Lech und Wertach in weiten Teilen aufgehoben. Am Sonntagabend (01.11.2020) erließ die Stadt eine neue Allgemeinverfügung mit Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Entlang des Lechs gilt die Maskenpflicht damit nicht mehr im ganzen Stadtgebiet, sondern nur noch im Bereich Kuhsee und Hochablass. Für die Wertach gilt die Maskenpflicht jetzt noch für den etwa 800 Meter langen Abschnitt zwischen der B17-Brücke und der Localbahnbrücke.

Augsburgs Gesundheitsreferent Rainer Erben erklärte dazu, man habe sich am Wochenende angesehen, wo an Lech und Wertach besonders viele Menschen unterwegs gewesen seien. Erben forderte dazu auf, auch außerhalb dieser Bereiche Abstand zu halten. "Wann immer möglich, sollte man zuhause bleiben", appellierte er an die Augsburger.

Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten in Augsburg unter anderem im Auto, auf dem Fahrrad und dem Motorrad, beim Joggen und anderen Individualsportarten – wenn sie alleine ausgeübt werden – und für Menschen mit einem ärztlichen Attest.

Wegen der hohen Corona-Inzidenzzahlen hatte Augsburg den bundesweit vereinbarten Teil-Lockdown bereits auf das Wochenende vorgezogen. Seit heute sind nun die bayernweit gültigen Beschränkungen in Kraft. Ergänzt werden sie in Augsburg unter anderem mit einer Verpflichtung für Geschäfte und öffentliche Einrichtungen, Desinfektionsspender bereitzuhalten.

08.30 Uhr: Polizei im Allgäu will mit Augenmaß kotrollieren

Die Einhaltung der zum Wochenstart in Kraft getretenen Corona-Regeln will die die Polizei im Allgäu mit Augenmaß kontrollieren. Das versicherte ein Polizeisprecher dem BR. "Wir klappern jetzt nicht die Mehrfamilienhäuser ab und kontrollieren, wie viele Leute da an einem Tisch sitzen oder in welchem Hotel Licht brennt", sagte Dominic Geißler vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten.

Hinweisen auf Verstöße müssen die Beamten allerdings nachgehen. Im Rahmen ihrer normalen Streifen wird die Polizei auch auf mögliche Verstöße im öffentlichen Raum achten – etwa ob die Maskenpflicht eingehalten wird oder es zu größeren Ansammlungen kommt. Eigene Corona-Streifen soll es nicht geben.

Montag, 02. November 2020