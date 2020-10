Corona-Ticker Schwaben: Augsburg überschreitet Wert von 200

Montag, 26. Oktober 2020

09:40 Uhr: Augsburg überschreitet Inzidenzwert von mehr als 200

Die Stadt Augsburg meldet weitere 66 neue Covid-19-Fälle. Allein 15 dieser Neuinfektionen lassen sich auf ein Ausbruchsgeschehen in einem Pflegeheim zurückführen, heißt es in einer heute (26.10.20) veröffentlichten Mitteilung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für das Stadtgebiet Augsburg aktuell bei 205,4. Demnach haben sich in den vergangenen sieben Tagen weitere 612 Menschen mit Corona infiziert. Ob es in Augsburg weitere Schutzmaßnahmen oder einen zweiten Lockdown geben wird, hängt davon ab, inwiefern die derzeit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus greifen, schreibt die Stadt. Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens wird daher zunächst bis Mitte der Woche aufmerksam beobachtet. Dann werde in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben und der Staatsregierung entschieden, wie es weitergeht.

09:30 Uhr: Eilanträge gegen Distanzunterricht

In Donauwörth haben ein Anwalt und eine Lehrerin einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Augsburg gegen den Distanzunterricht an den Schulen im Landkreis Donau-Ries eingereicht. Im Landkreis Donau-Ries hat die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile den Wert von 100 überschritten. Das Landratsamt hatte bereits vergangenen Donnerstag eine Allgemeinverfügung erlassen. Darin ist geregelt, dass an den Schulen im Unterricht Maskenpflicht und ein Abstand von mindestens 1,50 Meter einzuhalten ist. Die meisten Schulen sind deshalb wieder dazu übergegangen, die Klassen zu teilen und jeweils die Hälfte daheim zu unterrichten, weil die Mindestabstände in kaum einem Klassenraum eingehalten werden können.

Die Donauwörther Lehrerin hat dagegen beim Verwaltungsgericht Augsburg einen Eilantrag eingereicht. Die Betreuung ihrer beiden Töchter daheim sei kaum möglich, weil die Urlaubstage des Mannes aufgebraucht seien, sie selbst als Lehrerin in Nördlingen unterrichten müsse und es keine Notbetreuung gebe. Der Donauwörther Anwalt Ulrich Roßkopf nennt ähnliche Argumente: Beim Distanzunterricht falle es seinen Kindern schwer, sich zu motivieren und den Stoff zu verstehen. Die Entscheidung über Distanzunterricht sei durch die Allgemeinverfügung den Schulleitern übertragen worden. Das ist aus Sicht des Anwalts rechtswidrig. Nun muss zunächst das Landratsamt Donau-Ries eine Stellungnahme beim Verwaltungsgericht abgeben.

09:20 Uhr: Kempten hat Inzidenzwert von mehr als 100 Neuinfektionen

Nach weiteren Städten in Schwaben überschreitet nun auch die Stadt Kempten die Schwelle zum "dunkelroten" Bereich auf der bayerischen Corona-Ampel. Das LGL meldet für die Stadt 19 neue Coronainfektionen und damit einen 7-Tage-Inzidenz-Wert von 114,24. Ab heutigem Montag gilt deshalb eine Sperrstunde für die Gastronomie von 21 bis 6 Uhr und Veranstaltungen wie Theater, Kino und Vereinsversammlungen sind auf 50 Teilnehmer beschränkt. Ausnahmen gibt es für Gottesdienste und Demonstrationen. Die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und die Beschränkungen für private Treffen auf fünf Personen oder zwei Haushalte gelten weiter wie bisher.

9:00 Uhr: Wechselbetrieb an Augsburger Schulen geplant

Nach den Herbstferien gilt in der Stadt Augsburg Stufe 3 des Rahmenhygieneplans für Kitas und Schulen. Das heißt: Nach den Ferien wird es dann mit einem Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Distanzunterricht (außer an Grund-, Mittel- und Förderschulen) weitergehen. Kitas bleiben unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen von Stufe 3 in der Präsenzbetreuung geöffnet, heißt es. Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Stadtgebiet Augsburg weiter steigen, wurde inzwischen eine Staffelung des Unterrichtsbeginns und -endes geprüft. Auf diese Weise kann dem unkontrollierten Zusammentreffen von vielen Schülerinnen und Schülern im ÖPNV und an bestimmten neuralgischen Haltestellen entgegengewirkt werden.