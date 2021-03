Corona-Ticker Schwaben: Probebetrieb mit Schnelltests in Lindau

15:34 Uhr: Stadt Augsburg setzt jetzt Luca-App ein, Landkreis Lindau lehnt ab

Seit heute kann man in Augsburg im Fall einer Corona-Infektion mit der Smartphone-App Luca direkt die Kontakte nachverfolgen. Seit mehreren Wochen hatte die Stadt mit den Entwicklern der App daran gearbeitet. Nutzerinnen und Nutzer können sich in Geschäften, Lokalen und Freizeiteinrichtungen digital registrieren. Wie die Stadt mitteilt, werden die Informationen bei einer möglichen Infektion über eine verschlüsselte, datensichere Schnittstelle direkt an das Gesundheitsamt der Stadt übermittelt.

Der Landkreis Lindau hat sich zunächst gegen einen Einsatz der App entschieden. Es mache keinen Sinn, Insellösungen zu schaffen, so Landrat Elmar Stegmann in einer Pressemitteilung. Er wünsche sich ein Vorgehen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hat das Land zentral die Lizenz für die Nutzung des Luca-Systems erworben und bindet die Gesundheitsämter in das System ein.

14:20 Uhr: Stadt Günzburg bewirbt sich als Modellstadt für "Tübinger Weg"

Die Stadt Günzburg will sich als Modellstadt für den sogenannten "Tübinger Weg" ins Spiel bringen. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig habe die Bewerbung für die Große Kreisstadt beim Gesundheitsministerium eingereicht, heißt es in einer Mitteilung. Jauernig habe bei einem Telefonat mit Bayerns Gesundheitsminister Holetschek dafür geworben, dass die Stadt Günzburg nach dem Tübinger Modell verfahren könne. Das Modell würde bei einem negativen Corona-Test den Besuch von Geschäften, Gastronomiebetrieben, Kinos und Sportstätten ermöglichen. Schnelltests und Räumlichkeiten dafür könne man anbieten, so Jauernig. Auch die Städte Augsburg und Lindau haben sich als Modellstädte beworben.

09:40 Uhr: Augsburger Bischof hofft auf Präsenz-Gottesdienste an Ostern

Trotz der Bitte der Bundesregierung um einen Verzicht auf Gottesdienste zu Ostern hofft der Augsburger Bischof Bertram Meier auf Präsenz-Gottesdienste. Der Bischof setzt darauf, dass in Gesprächen, die in den nächsten Tagen geführt werden sollen, Lösungen gefunden werden, öffentliche Präsenz-Gottesdienste mit strengen Auflagen feiern zu können. Er sehe Ähnlichkeiten zu den Weihnachtsfeiertagen, als ebenfalls an die Kirchen appelliert wurde, auf Präsenz-Gottesdienste zu verzichten. Die Kirche sei aber keine virtuelle Organisation, sondern "eine lebendige Gemeinschaft", teilt der Bischof mit. Die kurzfristige Initiative habe ihn überrascht wie eine kalte Dusche. Seit Wochen seien in der Seelsorge Tätige und Ehrenamtliche dabei, die Gottesdienste vorzubereiten, um sie trotz aller Einschränkungen würdig und froh zu feiern.

08:12 Uhr: Postaktion für einsame Altenheimbewohner

Seit gut einem Monat läuft im Landkreis Augsburg die Aktion "Kleine Briefe, große Geste": Bürgerinnen und Bürger können der Heimaufsicht im Landratsamt Augsburg Briefe, Selbstgemaltes und Basteleien zuschicken. Die Zusendungen werden dann an die Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis weitergeleitet.

Inzwischen habe es bereits rund 100 Einsendungen gegeben, man habe den alten Menschen eine kleine Freude machen können, teilt das Landratsamt mit. Die Behörde ruft dazu auf, dass sich weitere Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen, gerade mit Hinblick auf das bevorstehende, wohl auch sehr einsame Osterfest. "Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir gemeinsam – beispielsweise durch kleine Osternester oder ein paar Frühlingsgrüße – das Signal setzen könnten, dass wir im Landkreis Augsburg zusammenhalten und bei uns niemand alleine ist“, erklärt Landrat Martin Sailer.

Hintergrund der Aktion ist die zunehmende Vereinsamung vieler Menschen als Folge der Corona-Pandemie. Die Heimaufsicht berichtet, dass die anhaltende Isolation den Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeeinrichtungen schwer zu schaffen mache. Die Postaktion entfalte eine positive Wirkung.

06:40 Uhr: Strengerer Lockdown in Augsburg

Liegt der Inzidenzwert in einer Region drei Tage hintereinander höher als 100, greifen wieder strengere Schutzmaßnahmen. In Schwaben betrifft das nun weitere Regionen: ab heute bereits die Stadt Augsburg und den Landkreis Donau-Ries, ab morgen dann auch den Landkreis Lindau. In Augsburg und dem Landkreis Donau-Ries sind jetzt private Kontakte auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person beschränkt. In den Läden dürfen nur noch vorab bestellte Waren abgeholt werden. Außerdem gilt ab der kommenden Nacht die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Nach zweieinhalb Wochen schließen auch die Museen wieder. Nur in den Schulen bleiben bis zu den Ferien die aktuelle Regelung bestehen. Die strengeren Bestimmungen greifen ab morgen dann auch im Landkreis Lindau. Im Allgäu liegen die Zahlen bei den Neuinfektionen mittlerweile fast überall über dem 100er-Grenzwert.

Mittwoch, 24. März 2021

20.38 Uhr: Neu-Ulmer Theater schreibt an Ministerpräsident Söder

Angesichts der aktuellen Corona-Beschränkungen hat sich das Theater Neu-Ulm in einem offenen Brief an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder gewandt. Im Kern fordert das Theater eine Perspektive, was die Öffnung angeht. Seit Wochen sei die Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm unter 100, heißt es in dem Schreiben. Das Theater Neu-Ulm habe ein ausgefeiltes Hygienekonzept, das bereits zwischen den ersten beiden Lockdowns erprobt worden sei. Außerdem diene auch Theater der "seelischen, geistigen und körperlichen Gesundheit". Theater-Chef Heinz Koch sagte dem BR am Telefon, dass man eigentlich damit gerechnet habe, ab dem 22. März wieder unter Auflagen öffnen zu dürfen. Man hätte ein Stück fertig geprobt, nun würden alle Pläne wieder rückgängig gemacht. Koch fordert von Markus Söder ein "Pilotprojekt im Sinne von 'Theater muss sein'".

13.09 Uhr: Allgäu bei 7-Tage-Inzidenz fast überall über 100

Mittlerweile liegt die 7-Tages-Inzidenz bei den bestätigten Corona-Neuinfektionen fast überall im Allgäu wieder bei über 100 – nun muss auch der Landkreis Lindau die vorgeschriebene Notbremse ziehen. Wie das Landratsamt mitteilt, treten ab übermorgen, Donnerstag, die strengeren Regeln in Kraft. Nahezu jede Gemeinde im Landkreis habe neue Coronafälle zu verzeichnen, so das Landratsamt. Somit werden ab 25.3.21 die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft, also ein Haushalt darf sich wieder nur mit einer weiteren Person treffen; es gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr; Ladengeschäfte mit Kundenverkehr müssen ebenso schließen wie Museen und Ausstellungen, botanische Gärten und Zoos, Theater und Kinos durften ja noch gar nicht öffnen. Offen bleiben hingegen Geschäfte des Lebensmitteleinzelhandels, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Gärtnereien, Buchläden. Die Vorgabe gilt solange, bis der Inzidenzwert wieder drei Tage in Folge stabil unter 100 gesunken ist.

10.45 Uhr: Augsburger SPD fordert Neubewertung der Corona-Lage

Die Opposition im Augsburger Stadtrat macht sich dafür stark, mehr als nur die 7-Tage-Inzidenz im Blick zu haben, wenn es um Verschärfung oder Lockerung von Corona-Maßnahmen geht. Die Stadt Augsburg hatte zuletzt mit Blick auf die steigenden Neuinfektionen erneut die Regeln strenger gemacht. Florian Freund von der Augsburger SPD/Die Linke-Fraktion fordert stattdessen, die tatsächliche Situation auf den Krankenstationen zu berücksichtigen. Außerdem solle die Stadt untersuchen, wo genau Ansteckungen passieren, um dann zielgenaue Maßnahmen zu treffen.

10:45 Uhr: Strengere Regeln im Landkreis Donau-Ries ab morgen

Im Landkreis Donau-Ries liegt der 7-Tage-Inzidenzwert am dritten Tag in Folge über 100. Deshalb gelten ab Mittwoch, 24. März laut Landratsamt neue Regeln: Im Einzelhandel gilt dann das sogenannte „Click&Collect“ Verfahren, das heißt, wer Waren braucht, muss diese bestellen und kann die dann abholen oder die Läden liefern die Ware. Baumärkte oder auch Friseure dürfen hingehen weiter öffnen. Zwischen 22 und fünf Uhr gilt außerdem eine Ausgangssperre. Kontaktfreier Sport im Freien ist dann nur noch für einen Haushalt und eine weitere Person erlaubt. Die Schulen bleiben geöffnet, da am vergangenen Freitag (19.3.) der offizielle angegebene Wert mit 89 unter 100 lag.

Dienstag, 23. März 2021

16.48 Uhr: Augsburger Osterdult kann wegen Corona nicht stattfinden

Die Stadt Augsburg sagt wegen steigender Corona-Zahlen die Frühjahrsdult ab. Wie die Stadt heute mitteilt, könne die ursprünglich vom 3 bis 18. April geplante Traditionsveranstaltung zwischen Vogel- und Jakobertor wegen der Corona-Vorgaben nicht stattfinden. Noch Mitte Februar hatte die Stadt auf Anfrage des BR erklärt, mit einer Osterdult in kleinerer Form zu planen. Man plane jetzt aber eine Ersatzdult für Anfang Mai im Rahmen des "Augsburger Stadtsommers 2021". Auch der Augsburger Osterplärrer kann heuer wegen der Pandemie erneut nicht stattfinden. Auch hier sucht die Stadt nach einer Ersatzlösung.

12.03 Uhr: Steinheimer Kindergarten wegen positiven PCR-Testergebnissen geschlossen

Weil zwei Erzieherinnen ein positives PCR-Testergebnis bekommen hatten, ist jetzt ein Kindergarten in Steinheim, im Landkreis Dillingen geschlossen worden. Zwei weitere Erzieherinnen und sämtliche Kinder mussten inzwischen ebenfalls in sogenannte Verdachts-Quarantäne. Auslöser waren die beiden genannten Erzieherinnen, die sich im Testzentrum des Landratsamtes mit einem Schnelltest auf das Coronavirus hatten testen lassen. Auch der anschließende PCR-Rest war positiv ausgefallen. Deshalb wurde die komplette Einrichtung vorübergehend geschlossen.

Montag, 22 März 2021