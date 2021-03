Corona-Ticker Schwaben: Falsche Impftermine im Landkreis Lindau

10.33 Uhr: Bayerisches System vergibt falsche Impftermine im Landkreis Lindau

Das System zur Vergabe von Impfterminen in Bayern hat falsche Einladungen verschickt. Laut Landratsamt Lindau sind 25 Fälle bekannt – einige Personen sind demnach tatsächlich geimpft worden. Bei den anderen seien die Termine wieder abgesagt worden. Eigentlich waren sie nach der in der Impfverordnung festgelegten Priorisierung noch nicht an der Reihe.

Im Landkreis Lindau warten derzeit noch knapp 1.000 Über-80-Jährige der Priorisierungsgruppe 1 auf einen Impftermin. Sie sind alle zentral zur Impfung über das bayerische Registrierungssystem (BayIMCO) erfasst. Laut Landratsamt sind Personen aus diesem Kreis automatisiert angeschrieben und zu einem Impftermin eingeladen worden. Als jedoch keine Reaktion von ihnen kam, sei das Programm ausgewichen und habe Einladungen per SMS an Jüngere geschickt, an Personen der Prio-Gruppen 2 und 3. Dies sei Mitarbeitern im Impfzentrum am Wochenende aufgefallen, hieß es. Ähnliche Fälle waren Mitte Februar in Fürstenfeldbruck bekannt geworden. Auf eine Anfrage, wie es nun in Lindau dazu kommen konnte, hat das Gesundheitsministerium noch nicht reagiert. Das Unternehmen "Accenture" will sich dazu zeitnah gegenüber dem BR äußern. Es hat die Software programmiert.

Das Programm priorisiert bei der Vergabe von Terminvorschlägen zunächst nach Alter und später nach Beruf und Vorerkrankungen. Die Vorschläge werden per SMS aufs Mobiltelefon geschickt. Ein solcher Vorschlag ist laut Gesundheitsministerium nur zehn Minuten lang gültig, kann aber bis zu zehn Mal verlängert werden.

03.30 Uhr: "Schnupfnasentest" für Kita-Kinder im Landkreis Günzburg

Ab Mittwoch (17.03.21) sind nach Auskunft des Landratsamtes Günzburg Schnelltests in den Testzentren des Landkreises möglich. Dieses Angebot könnte besonders Eltern kleinerer Kinder interessieren. Denn ein Kind mit leichten Anzeichen eines Infekts darf nur dann die Kita besuchen, wenn es negativ auf das Coronavirus getestet wurde. Gleiches gilt, wenn das Kind stärker erkrankt war, mit Fieber und Gliederschmerzen. Dann darf das Kind erst nach Abklingen der Anzeichen und mit einem negativen Test in die Kita-Betreuung. Der sogenannte „Schnupfnasentest“ ist nach Anmeldung am gleichen Tag in den Testzentren des Landkreises Günzburg möglich. Im Anschluss an den Test gibt es einen Nachweis, der in der Kita vorgelegt werden kann. Die Testungen werden von geschultem Personal durchgeführt.

Mittwoch, 17. März 2021

11.25 Uhr: Günzburgs Landrat bezeichnet Astrazeneca-Stopp als Rückschritt für Impfkampagne

Der CSU-Politiker und Günzburger Landrat Hans Reichhart sieht im vorübergehenden Stopp der Impfungen mit dem Mittel von Astrazencea einen Rückschritt für die Impfkampagne. In seinem Landkreis seien gestern 200 Impfungen abgesagt worden, so Reichhart im BR-Interview. "Es betrifft genau diejenigen, die jetzt auch stark im Fokus stehen", sagte er mit Blick auf das Personal von Kindergärten und Schulen. Der Landkreis hätte nach Angaben des Landrats gerne spezielle Impfangebote gemacht, die nun zurückgestellt werden mussten.

Die gut angelaufene Impfkampagne sei ins Stocken geraten, so Reichart weiter. Er äußerte auch die Hoffnung, dass die Überprüfung des Vakzins möglichst schnell Klarheit schaffen wird. Danach werde es hoffentlich weitergehen. Reichhart sagte, er halte das Präparat Astrazeneca nach wie vor für einen guten Impfstoff.

Dienstag, 16. März 2021

17.30 Uhr: Vermehrt Infektionsfälle bei Airbus in Donauwörth

Nach Auskunft des Gesundheitsamts Donauwörth wurden bei Airbus jetzt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet. Bei 10 Personen konnte dabei die britische Virus-Mutation bestätigt werden. Die aufgetretenen Fälle verteilen sich über verschiedene Bereiche. Zwischen den meisten Fällen konnte bislang kein Zusammenhang festgestellt werden. In Absprache mit der Betriebsärztin wurde eine Reihentestung im Airbus-Werk Donauwörth organisiert.

14.48 Uhr: Landkreise Ostallgäu und Unterallgäu ziehen Notbremse

Der 7-Tages-Inzidenzwert liegt im Ost- und im Unterallgäu über 100, somit müssen die Landkreise handeln. Unter anderem gilt wieder eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr; die Kontaktbeschränkungen werden strenger, nur noch ein Haushalt darf sich vorerst wieder mit nur einer Person treffen. Museen und Ausstellungen haben geschlossen, weiter ohne Einschränkungen geöffnet haben Lebensmittelgeschäfte oder Lieferdienste. Alle anderen müssen auf die Click&Collect-Regelung zurückgreifen. Kontaktfreier Sport bleibt erlaubt, Mannschaftssport ist untersagt. Wie es mit dem Unterricht an den Schulen in der kommenden Woche weitergehen wird, das entscheidet sich erst am Freitag. Im Unterallgäu gilt vorerst für alle Jahrgangsstufen der Wechselunterricht mit geteilten Klassen. Lediglich die Grund- und Mittelschule Legau befindet sich wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen im Ort seit heute komplett im Distanzunterricht.

8.00 Uhr: Mehr Präsenzunterricht in ganz Schwaben möglich

In Schwaben findet wieder Präsenzunterricht für die meisten Schülerinnen und Schüler statt. Auch Jungen und Mädchen der Mittelstufe dürfen wieder in die Klassenzimmer.

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit höheren Inzidenzwerten gilt, dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern durchgängig und zuverlässig eingehalten werden muss. In Schulen, in denen das nicht möglich ist, findet Wechselunterricht statt. Ausnahmen gelten für die Abschlussklassen. In Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt, dürfen Grundschülerinnen und Grundschüler sogar ohne Mindestabstand in den Klassenzimmern lernen.

Die Regeln gelten unabhängig von der jeweiligen regionalen Corona-Entwicklung für die gesamte Woche bis einschließlich 19. März. Dann werden die Landratsämter und Rathäuser auf Basis der jeweiligen Inzidenzwerte Entscheidungen für die darauffolgende Woche treffen.

Montag, 15. März 2021