Corona-Ticker Schwaben: Antikörper-Therapie kann beginnen

6.45 Uhr: Schwäbische Krankenhäuser erhalten Corona-Antikörper

Den Krankenhäusern in Schwaben stehen ab Montag insgesamt 100 Ampullen eines Anti-Corona-Präparats zur Verfügung, auf dem bei rechtzeitigem Behandlungsbeginn große Hoffnungen ruhen. Es handelt sich um Antikörper des US-Herstellers Lilly, vergleichbar mit dem Präparat, das beispielsweise dem ehemaligen US-Präsident Donald Trump bei seiner Infektion verabreicht wurde.

Als ein "Mosaiksteinchen" in der Therapie von Corona-Infektionen bezeichnet der Leiter der Apotheke des Universitätsklinikums Augsburg, Professor Wolfgang Kämmerer, diese Antikörper. Sie sollen das Andocken des Virus an menschliche Zellen verhindern. Rechtzeitig verabreicht, können die Antikörper schwere Verläufe einer Corona-Infektion verhindern. Pro Patient komme eine Dosis zum Einsatz, wobei der Zeitpunkt eine entscheidende Rolle spiele, betont Kämmerer. Viele Patienten kämen für diese Behandlung zu spät in die Krankenhäuser. Experten am Universitätsklinikum wollen, so Kämmerer, in dieser Woche detailliert besprechen, in welchen Fällen das Präparat eingesetzt werden kann. Die zunächst 100 für Schwaben bestimmten Dosen werden vom Universitätsklinikum auf alle Krankenhäuser in Schwaben verteilt. Nach Kämmerers Angaben wirkt das Präparat – anders als eine Impfung – für einen kurzen, noch nicht genau bestimmbaren Zeitraum.

Die 100 Dosen für Schwaben sind Teil von Bestellungen der Bundesregierung, die für 200.000 Dosen etwa 400 Millionen Euro ausgab. Bestellt wurde sowohl bei Lilly als auch beim Hersteller Regeneron.

6.30 Uhr: Polizei löst mehrere Partys auf

Montag, 1. Februar 2020

Gleich mehrere Partys, die nach den aktuellen Corona-Regelungen nicht zulässig sind, musste die Polizei im Ostallgäu am Wochenende auflösen. In Eggenthal feierten 13 Jugendliche in einem kleinen Raum einen Geburtstag. Dabei wurde weder der Mindestabstand eingehalten noch trugen die Feiernden einen Mund-Nasenschutz. Gegen alle Teilnehmer wurden deshalb Bußgeldverfahren eingeleitet. Das erwartet auch mehrere Jugendliche, die in Hopferau eine Abschiedsparty feierten sowie die zehn Besucher einer Party in Kaufbeuren-Neugablonz. Dort muss der 16-jährige Wohnungsinhaber als Veranstalter mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen, so die Polizei.

In Bibertal im Landkreis Günzburg wurde der Polizei ebenfalls ein Treffen mehrerer Jugendlicher in einem Jugendraum gemeldet. Dort angekommen, trafen die Polizeikräfte noch drei Personen zwischen 13 und 15 Jahren an, die nun ein Bußgeld erwartet.