Corona-Ticker Schwaben: Inzidenz in Augsburg sinkt weiter

06.10 Uhr Inzidenz in Augsburg sinkt erneut

Das Robert Koch-Institut meldet für die Stadt Augsburg heute eine 7-Tage-Inzidenz von 148,1. Gestern lag sie noch bei 195,4. Die höchste 7-Tage Inzidenz in Schwaben hat derzeit der Landkreis Unterallgäu mit 548,7.

06.00 Uhr Maskenpflicht in der Außengastronomie bleibt

Die Allgemeinverfügung der Stadt Augsburg zur Maskenpflicht in der Außengastronomie bleibt weiter in Kraft. Das teilte die Stadt mit. Sie gilt bis 13. Januar 2022. Nach Angaben der Stadt dient sie dazu, die Gefahr einer Übertragung von Covid-19 in der Außengastronomie zu reduzieren. Damit sollen weitere Infektionen und ein Fortbestehen des Inzidenzwerts auf hohem Niveau verhindert und einer weiteren Überlastung der Kliniken entgegengewirkt werden. Die Gäste können ihre Maske nur am Sitzplatz abnehmen.

Donnerstag, 16. Dezember 2021

18.00 Uhr Sonderimpfaktionen in Schwaben

In Schwaben finden in den nächsten Tagen mehrere Sonderimpfaktionen statt. Im Pfarrzentrum in Wulfertshausen kann man sich am Wochenende (18./19.12.) boostern lassen. Geimpft werden alle ab 30 Jahren mit Moderna. In Dasing ist am Sonntag Familienimpftag. Das Impfzentrum ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist notwendig und ab Donnerstag 16.12. unter www.vitolus.de/familienimpftag möglich. Geimpft werden Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Wenn auch Geschwister oder Eltern geimpft werden wollen, muss das bei der Anmeldung angegeben werden. Die Impfungen werden mit dem Kinderimpfstoff von BioNTech durchgeführt, der diese Woche erstmals an das Impfzentrum geliefert wurde. Bis zu 130 Kinder können geimpft werden, der Termin für die Zweitimpfungen ist der 30. Januar.

14.30 Uhr Inzidenz in Augsburg sinkt deutlich

Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz in Augsburg aktuell bei 195,4. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut noch 277,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Höchststand war am 26.11.2021 eine 7-Tage Inzidenz von 551.

Mittwoch, 15. Dezember 2021

18.45 Uhr Contact Tracing Team ermittelt wieder tagesaktuell

Das Contact Tracing Team im Gesundheitsamt Aichach-Friedberg ist weiter personell verstärkt worden. Die Gruppe hat den Auftrag, positiv getestete Personen im Landkreis zu kontaktieren und deren Kontaktpersonen zu ermitteln. Aufgrund der hohen Fallzahlen war es beim Contact Tracing Team zu großen Rückständen gekommen. Diese seien jetzt aber aufgearbeitet worden und es könne nun wieder tagesaktuell ermittelt werden, so das Landratsamt.

16.25 Uhr Augsburger Testzentrum zieht auf Plärrergelände um

Das Testzentrum der Stadt Augsburg zieht vom Messezentrum auf das Plärrergelände um. Die Aufbauarbeiten dort beginnen am Donnerstag, 16. Dezember. Dort wird es dann nach dem „drive-through“-Prinzip ablaufen. Zu testende Personen können im Auto sitzen bleiben. Auch Radfahrer und Fußgänger können sich testen lassen. Von der Witterung hängt ab, an welchem Tag letztmals im Testzentrum an der Messe und erstmals im neuen Test-Zelt auf dem Plärrergelände getestet wird. Die Stadt Augsburg weist darauf hin, dass generell keine rechtliche Haftung dafür übernommen wird, dass die Ergebnisse der kostenfreien PCR-Tests binnen 24 Stunden bei der getesteten Person eingehen.

Dienstag, 14. Dezember 2021

12.15 Uhr: Ostallgäuer Krankenhäuser rufen "SOS"

Die zwei Ostallgäuer Krankenhäuser in Buchloe und Füssen setzen die in Kaufbeuren gestartete Corona-SOS-Aktion fort. Die Aktion in Kaufbeuren ist damit beendet. Bis Samstag werden nun die Fassaden in Buchloe und Füssen mit dem SOS-Hilferuf und dem Appell: „Wir kämpfen für euch. Helft uns mit eurer Impfung!“ angestrahlt. Die zwei Häuser gehören ebenso wie das Krankenhaus in Kaufbeuren zu dem Verbund „Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren“. Dass die Beleuchtungsaktion in Kaufbeuren endete, bedeute jedoch nicht, dass sich die Situation entspanne, betont der Vorstandsvorsitzende des Klinikverbunds, Axel Wagner. Allein in Kaufbeuren werden aktuell 36 Covid19-Patienten behandelt, in den beiden anderen Häusern 22 Patienten. Ob andere Kliniken im Allgäu sich der Aktion anschließen, ist aktuell noch nicht bekannt.

6 Uhr: Mehrere Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen in Schwaben am Wochenende

Die Polizei hat am Wochenende in mehreren schwäbischen Städten Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen verzeichnet. Die größte Gruppe kam demnach mit rund 700 Teilnehmenden am Samstag in Augsburg auf dem Plärrer-Gelände zusammen. Zu größeren Ausschreitungen kam es laut Polizeipräsidium nicht, bis auf einen Fall von Beleidigung verlief die Demonstration ohne Störungen.

In Lindau zogen am Samstag rund 600 Menschen durch die Stadt und bildeten laut Polizei eine Menschenkette, die in der Nähe des Berliner Platzes eine Straße versperrte. Die Polizei musste daraufhin den Verkehr umleiten. Mit einem Großaufgebot von Bereitschaftspolizei, Grenzpolizei und Bundespolizei mussten die Beamten mehrere Menschen gewaltsam zwingen, den Anweisungen Folge zu leisten. Dabei kam es auch zu mehreren Anzeigen.

Auch in Pfronten-Steinach im Ostallgäu waren am Samstag Demonstrierende unterwegs, hier zählte die Polizei rund 150 Teilnehmende.

5.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt auf 426,2

Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern mitteilt, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben am Sonntag bei 426,2. Insgesamt zählen die Behörden 1.093 neue Infektionsfälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Schwaben 2.354 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Montag, 13. Dezember 2021