Corona-Ticker Schwaben: 2G bei Söllereck- und Kanzelwandbahn

15.38 Uhr: Söllereckbahn und Kanzelwandbahn mit 2G

Skifahrer, die am Wochenende die Söllereckbahn der Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen nutzen wollen, müssen sich jetzt nicht mehr zusätzlich testen. Das sagte der Sprecher der OK-Bergbahnen dem BR. Es gelte die 2G-Regel, Skifahren könnten alle, die geimpft oder genesen seien. Die Söllereckbahn sei dieses Wochenende von Freitag bis Sonntag geöffnet.

Bei der Kanzelwandbahn, die seit heute in Betrieb sei, hätte nach Angaben des Sprechers sowieso die 2G-Regel gegolten, da diese ja auf österreichischem Gebiet liegt. Die Fellhorn- und die Nebelhornbahn starten erst übernächstes Wochenende (17.12.) in den Winterbetrieb. Man sei gerade auch noch in Abstimmung mit der Staatsregierung, was die Auslastung der Kabinen anbelange, diese sei derzeit auf 25 Prozent der Kapazität begrenzt.

12.10 Uhr: Bundeswehrsoldaten unterstützen Pflegepersonal der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Bundeswehrsoldaten unterstützen das Pflegepersonal der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren bei der Bewältigung der Corona-Lage. Die dramatische Lage in den Häusern der Kliniken habe die Vorstandschaft dazu veranlasst, Unterstützung durch die Bundeswehr anzufordern, teilte die Klinikleitung mit. Bereits seit letzter Woche Dienstag sind an der Klinik St. Josef Buchloe Soldaten des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe, Abteilung Süd, aus Kaufbeuren im Einsatz. Ebenfalls seither erhalten die Pflegekräfte der Klinik Füssen Unterstützung von Soldaten des Gebirgsaufklärungsbataillons 230 aus Füssen. In der Klinik Füssen sowie in der Klinik St. Josef Buchloe wechseln sich jeweils zehn Bundeswehrsoldaten ab, sodass täglich an sieben Tagen der Woche fünf von Ihnen im Einsatz sind. Zu den täglichen Aufgaben gehören unter anderem die Verteilung von Getränken, der Transport von Essenswagen sowie von Verbrauchsartikeln oder Betten. Auch das Überbringen von persönlichen Utensilien, die von Angehörigen am Empfang abgegeben wurden, übernehmen die Soldaten. "Es gibt außerhalb der direkten Patientenbetreuung auf den Stationen sehr viel zu tun. Die Pflegekräfte stehen unter Volllast und wir sind froh, sie in diesen Bereichen etwas entlasten zu können", erklärt Florian Hegenauer von der Bundeswehr. Bis zum 22. Dezember sind die insgesamt zwanzig Soldaten in den Kliniken Buchloe und Füssen tätig. Im Klinikum Kaufbeuren wird das Klinikpersonal seit Montag, 6. Dezember, an fünf Tagen der Woche ebenfalls durch acht Bundeswehrsoldaten aus Kaufbeuren unterstützt. Diese übernehmen wie in Buchloe und Füssen patientenferne Dienstleitungen und unterstützen die Pflegekräfte voraussichtlich bis zum 23. Dezember.

11.18 Uhr: Bundeswehr hilft in Aichach und in Bobingen

Die Bundeswehr hilft auch in Aichach aus: Wie ein Sprecher des Landratsamts Aichach-Friedberg mitteilte, werden die "Contact Tracer", die im Gesundheitsamt den Kontakt mit den Coronapositiven aufnehmen und deren Kontaktpersonen ermitteln, seit dieser Woche von Kräften der Bundeswehr unterstützt. Die 16 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten sollen nach aktuellem Stand bis zum 31. Dezember im Amt mithelfen. Im Aichacher Krankenhaus sind neun Soldaten bereits seit Anfang Dezember im Einsatz und gehen dort den Fachkräften zur Hand. Auch im Bobinger Krankenhaus sollen bald schon Bundeswehrler mit anpacken und etwa beim Bettwäsche wechseln unterstützen, so Klinikchef Martin Gösele zum BR. Die Klinik hat infolge einer Erkrankungswelle unter den Mitarbeitern einen Engpass beim Personal: Grippale Infekte und Magendarminfektionen haben dazu geführt, dass die Klinik sogar andere Krankenhäuser um Unterstützung bitten musste. Vom Augsburger Josefinum und Vincentinum sind nun Krankenpfleger gekommen, um in Bobingen auszuhelfen.

Mittwoch, 8. Dezember 2021