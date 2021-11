Corona-Ticker Schwaben: Kunstschaffende frustriert

13 Uhr: Corona-Frust: Kemptener Kunstschaffende schließen Galerie

Mit offensichtlicher Empörung haben die Betreiber der Galerie Kunstreich in Kempten auf die neuen Corona-Vorgaben der Staatsregierung für den Kulturbereich reagiert. Sie schließen die Galerie bis auf weiteres, weil "aufgrund des jüngsten 2G-plus-Chaos ein regulärer Ausstellungsbetrieb nicht sichergestellt werden kann", so die Betreiber in einer dem BR vorliegenden Stellungnahme. Wegen der kurzfristig beschlossenen 15. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung seien viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert, zu welchen Einrichtungen sie mit welcher bzw. welchen Bescheinigungen und nach welchem Test noch Zutritt haben, und wo sie insbesondere an Wochenenden welchen Test erhalten. Die vorliegende Verordnung sei ohne Augenmaß und in blindem Aktionismus zusammengeschustert und würde vor wirren Querverweisen strotzen, statt in klarem Deutsch geschrieben zu sein. Diese Verordnung verordne dem Einzelhandel "nicht einmal 3G, und z.B. für Gastronomie, Fahrschulen, Büchereien oder körpernahe Dienstleistungen 2G - aber 2G-plus gilt nun in anscheinend hochinfektiösen Museen und ähnlichen Kulturstätten sowohl für Besucher wie für Aufsichten", so Stephan Schmidt, der Vorstand des die Galerie betreibenden Vereins. Die Kultur werde dadurch kaltschnäuzig benachteiligt und sei zudem für Gäste wie auch insbesondere für die ehrenamtlichen Aufsichten der Galerie nicht zumutbar: "Wir können von diesen nicht verlangen, sich zum Wochenende nochmals einen Test zu besorgen, und zwar bestenfalls bereits am Freitag ab 17 Uhr einen 48 Stunden gültigen PCR-Test, damit sonntags bis um 17 Uhr die Aufsichts- und Öffnungszeit gewährleistet ist." Zudem werde man als Betreiber dazu verpflichtet, die Testnachweise für zwei Wochen aufzubewahren, wie solle das mit elektronischen Nachweisen machbar sein, fragt sich Vorstand Schmidt. Sarkastisch merkt Schmidt in seinem Schreiben abschließend an: "Bleibt uns, den Bürgerinnen und Bürgern ein wohl alternativloses Weihnachtsshopping und eine schöne Frisur zu wünschen, sowie darüber hinaus, bitte auf sich aufzupassen und gesund zu bleiben."

12.45 Uhr: Corona-Patienten aus Augsburg nach Karlsruhe verlegt

Wie das SWR-Studio Ulm berichtet, werden am Samstagnachmittag bis zu vier schwerkranke Covid-19-Patienten mit dem Intensivbus des DRK Rettungsdienstes Ulm/Heidenheim von Augsburg nach Karlsruhe verlegt. Die genaue Zahl der Patienten, die verlegt werden müssen, entscheide sich erst vor Ort. Wie ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes dem SWR sagte, sollen mit der Aktion die Kliniken in Bayerisch Schwaben entlastet werden. Der Intensivbus hat rund 32.000 Liter Sauerstoff an Bord. Diese Menge reicht, um vier Patienten mehr als 600 Kilometer weit zu transportieren. Die beiden Notärzte kommen vom Universitätsklinikum Ulm. Bei dem mehrstündigen Transport ist auch ein Begleitfahrzeug mit Ersatzgeräten, Personal und zusätzlichem Sauerstoff dabei.

Montag, 29. November 2021