Corona-Ticker Schwaben: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt

14.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt von 92,4 auf 88,7

Der gesamtbayerische Durchschnitt liegt bei 86,2. Die Zahl der für Schwaben gemeldeten Fälle positiv getesteter Personen stieg um 338. Die höchsten Inzidenzwerte unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Schwaben ermittelte das Landesamt für den Landkreis Lindau mit 127,92 und für den Landkreis Unterallgäu mit 123,15. Den niedrigsten Wert verzeichnete das LGL mit 34,99 im Landkreis Dillingen. Aus Kaufbeuren wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet.

22. September 2021

15.26 Uhr: Mittelschule Friedberg: zwei positiv getestete Personen - ganze Klasse in Quarantäne

Zur Erklärung schreibt das Landratsamt Aichach-Friedberg: Wenn es in einer Schulklasse mindestens zwei Fälle gebe, die in einem epidemiologischen Zusammenhang stehen, müsse die ganze Klasse in Quarantäne, einschließlich der Geimpften und Genesenen. Man spreche dann von einem „Ausbruch“.

15.00 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben ist laut Landesamt für Gesundheit (LGL) auf 92,4 gestiegen.

Gestern hatte der Wert bei 91,9 gelegen. Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben ist die zweithöchste in Bayern. Der gesamtbayerische Durchschnitt liegt bei 87,4. Die Zahl der für Schwaben gemeldeten Fälle stieg um 132. Berücksichtigt sind Meldungen, die heute bis 8 Uhr beim LGL eingegangen sind.

Die höchsten Inzidenzwerte unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Schwaben ermittelte das Landesamt für den Landkreis Unterallgäu mit 142,31 und für die kreisfreie Stadt Memmingen mit 133,0.

Den niedrigsten Wert verzeichnete das LGL mit 42,19 im Landkreis Dillingen. Aus dem Landkreis Unterallgäu wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet.

10 Uhr: Zweitimpfungstermine im Gablinger Impfzentrum im Oktober verfallen nicht

Das Impfzentrum des Landkreises Augsburg in Gablingen führt Zweitimpfungen auch nach dem Ende des regulären Betriebs am 30. September durch. Zweitimpfungstermine, die im Oktober für Wochentage von Montag bis Freitag vereinbart sind, bleiben nach Angaben des Landratsamts in Augsburg bestehen. Personen, deren Zweitimpfungstermin auf ein Wochenende fallen würde, sollen für eine Terminverschiebung kontaktiert werden.

Dienstag, 21. September 2021

15.40 Uhr: Schwaben hat zweithöchste Inzidenz in Bayern

Seit gestern (19.09.) sind in Schwaben 135 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL mit Sitz in Erlangen hervor. Damit liegt die schwabenweite 7-Tage-Inzidenz bei 91,9. Das ist der zweithöchste Wert in Bayern nach dem im Bezirk Oberbayern mit 107,7. Die höchsten Inzidenzen in Schwaben haben der Landkreis Unterallgäu (140,25) sowie die Städte Augsburg (121,7) und Memmingen (121,73).

14.30 Uhr: Lolli-Testung startet in Marktoberdorf reibungslos

Der Start der Lolli-Testungen an Schulen hat an der Sankt Martin-Grundschule Marktoberdorf reibungslos geklappt. Laut Schulleiter Jörg Schneider sei es zwar ein Kraftakt gewesen, alle Daten und Unterschriften rechtzeitig zusammenzubekommen und ins System einzupflegen. Aber die Umsetzung habe dafür heute zum Unterrichtsstart in allen Klassen mit rund 230 Schülerinnen und Schülern bestens funktioniert. Für die Lehrkräfte sei der Aufwand deutlich geringer als beim Nasenabstrich, die Testungen seien deutlich schneller abzuwickeln und auch die SchülerInnen hätten ihm erklärt, der Lolli-Test sei „viel einfacher als früher“.

13.00 Uhr: Lolli-Tests starten im Landkreis Günzburg

Im Landkreis Günzburg sind nach Angaben des Schulamts heute in fünf Schulen die Lolli-Tests für Grundschüler gestartet. Dort sei alles problemlos gelaufen, teilte Schulamtsdirektor Thomas Schulze auf Anfrage des BR mit. Insgesamt gibt es im Landkreis 26 Grundschulen und fünf Förderzentren mit Grundschulklassen. Alle sollen noch in dieser Woche einen ersten Durchlauf mit den Lolli-Tests machen.

Einem Start an allen Schulen heute hätte nach Angaben des Schulamts aber noch eine Reihe von Problemen im Weg gestanden. An vielen Schulen habe noch Testmaterial gefehlt, erklärte der Leiter des Schulamts im Landkreis. Probleme habe außerdem der Datentransfer aus der Schulverwaltungssoftware an die Labors gemacht und an einigen Schulen fehlten die passenden Etikettenbögen für die Corona-Test-Proben, so Schulze.

Eine weitere Baustelle sieht Schulamtsdirektor Schulze bei den umfangreichen Einverständniserklärungen, die Eltern für die Bearbeitung der Corona-Proben in externen Labors unterschreiben müssen. Schulze plädiert hier unter anderem für Erläuterungen in verschiedenen Sprachen, um Familien mit Migrationshintergrund besser zu informieren. Schulze betonte, die Schulleitungen im Landkreis hätten den Start der Lolli-Tests mit großem Einsatz vorbereitet, Schulze äußerte aber Unverständnis für den Zeitdruck und plädierte für einen längeren Übergangszeitraum bei der Umstellung auf die neue Testmethode.

Montag, 20. September 2021