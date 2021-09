Corona-Ticker Schwaben: Sieben-Tage-Inzidenz steigt

14.25 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben steigt

Schwaben hat weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz von ganz Bayern: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gibt den Wert mit 94,71 an. Am gestrigen Donnerstag lag er noch bei 92,77. Seitdem sind 297 weitere Corona-Infektionen sowie ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 in Schwaben registriert worden.

Seit Beginn der Erfassung sind damit 96.422 Menschen im Bezirk positiv getestet worden. Die Zahl der Todesfälle wird mit 1.856 angegeben.

Freitag, 03. September 2021

17.20 Uhr: In Memmingen bleibt das Alkoholverbot auf stark frequentierten Plätzen bestehen

Trotz der Lockerung der Corona-Regeln, die heute in Kraft getreten sind, bleibt das Alkoholverbot in Memmingen auf vielen Plätzen bestehen, wie die Stadt mitgeteilt hat. An folgenden Plätzen darf laut Stadt kein Alkohol konsumiert werden:

Im Innenstadtbereich: Marktplatz, Kramerstraße, Weinmarkt, Roßmarkt, Theaterplatz Schrannenplatz.

Am Bahnhofsvorplatz und am Busbahnhof

Das Alkoholverbot gilt der Stadt zufolge ganztägig und zwar im gesamten öffentlich zugänglichen Raum, einschließlich der Gehwege bis zu den Hauswänden, mit Ausnahme der genehmigten Außenbewirtungsflächen der Gastronomiebetriebe.

Donnerstag, 02. September 2021

19.10 Uhr: Testzentrum am Mindelheimer Rathaus verlängert Öffnungszeiten

Wegen der weiter sehr hohen Nachfrage erweitert das Testzentrum am Mindelheimer Rathaus in der Lautenstraße wieder die Öffnungszeiten, wie die Marien-Apotheke mitgeteilt hat. Die neuen Öffnungszeiten gelten ab sofort: Montag bis Donnerstag: 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Freitag bis Samstag: 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und Sonntag: 14 bis 18 Uhr.

16.05 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt laut LGL weiter

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL, meldet für Schwaben einen Todesfall in Zusammenhang mit Corona und 321 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt damit laut LGL auf 84,81. Obwohl die Inzidenzwerte den zweiten Tag in Folge gesunken sind, hat Schwaben aktuell noch den höchsten Wert im bayernweiten Vergleich. Insgesamt haben sich bisher 95.662 Menschen mit Wohnsitz in Schwaben mit Sars-CoV-2 infiziert, gestorben sind 1.855 Menschen an oder mit Covid-19.

Mittwoch, 01. September 2021

17.49 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt leicht - laut LGL

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL, meldet für Schwaben 134 Neu-Infektionen, damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz leicht auf 88,6. Trotzdem hat Schwaben bayernweit noch die höchste 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich bislang 95.341 Personen mit Wohnsitz in Schwaben mit Sars-Cov-2 infiziert, gestorben sind bislang 1854 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

17.25 Uhr: Deutlich mehr Corona-Fälle im Universitätsklinikum Augsburg

Das Universitätsklinikum Augsburg verzeichnet seit letzter Woche eine deutliche Zunahme an Covid-19-Patienten, wie die Stadt Augsburg mitgeteilt hat. Die Lage sei zunehmend angespannt. Insbesondere die hohe Patientenanzahl auf den Intensivstationen sei bedenklich. Von 24 stationären Patientinnen und Patienten seien 23 nicht geimpft. Bei dem geimpften Patienten handelt es sich laut Stadt um eine Person, die in der Türkei mit einem chinesischen Impfstoff geimpft wurde. Anders als in den Corona-Wellen zuvor, sei das Durchschnittsalter der Patientinnen und Patienten mit unter 50 Jahren deutlich niedriger, dabei sei die Kinderklinik nicht berücksichtigt. Helmut Messmann, Direktor der III. Medizinischen Klinik des Universitätsklinikums Augsburg, sagte: "Trotz des jungen Alters der Patientinnen und Patienten sehen wir derzeit zum Teil sehr schwere Verläufe. Diese Personen belegen jetzt Intensivbetten, die wir so dringend für nicht Covid-Patienten benötigen. Täglich müssen wir zwingend notwendige Tumoroperationen verschieben." Die fehlende Impfbereitschaft gefährde auch das Klinikpersonal, Pflegekräfte wie Ärztinnen und Ärzte. Neben der immensen physischen Belastung komme eine enorme psychische Belastung dazu, weswegen das Klinikum täglich mit Personalengpässen konfrontiert sei, so die Stadt Augsburg.

Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Augsburg nach Angabe der Stadt bei 133,5. Die hohe Inzidenz sei weniger auf ein abrupt zunehmendes Infektionsgeschehen vor Ort zurückzuführen, als vielmehr auf infizierte Reiserückkehrende, vorwiegend aus den Ländern Türkei, Kosovo und Bosnien. Diese machten aktuell ca. 40 Prozent aller Corona-Fälle aus. Hauptsächlich betroffen sei derzeit die Altersgruppe zwischen 20 und 30. Über 90 Prozent der Infizierten seien nicht oder nicht vollständig geimpft.

Für Bayern gebe das Landesamt für Gesundheit derzeit die Inzidenz unter den vollständig Geimpften mit 9,18 an, bei den Ungeimpften mit 110,55. Zwar lasse sich die Inzidenz nach Impfstatus auf lokaler Ebene nicht genau bestimmen, da die Zahl der in einem Landkreis durchgeführten Impfungen nicht exakt der Zahl der im gleichen Landkreis wohnenden geimpften Einwohnern entspreche, es könne jedoch davon ausgegangen werden, dass der Unterschied der Inzidenz zwischen vollständig Geimpften und Ungeimpften in Augsburg ähnlich groß sei, so die Stadt.

11.20 Uhr: Memmingen und das Unterallgäu starten Dritt-Impfungen für Risikogruppen

Die Impfzentren in Memmingen und im Unterallgäu bieten ab sofort Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus für Über-80-Jährige, Menschen in Pflegeheimen und andere Risikogruppen an. Das sagte der ärztliche Koordinator des Impfzentrums in Bad Wörishofen, Dr. Max Kaplan, dem BR. Wer zu einer dieser Gruppen gehört und dessen letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt, der kann demnach ohne vorherige Terminvereinbarung in eines der Impfzentren in Bad Wörishofen oder Memmingen kommen, um eine sogenannte "Booster-Spritze" zu erhalten.

Grund für das Angebot der Auffrischungsimpfungen ist, dass die Immunität gegen das Coronavirus auch bei vollständig Geimpften nach einigen Monaten offenbar wieder nachlässt. Zusätzlich stehe man bereits in Kontakt zu Pflegeeinrichtungen, um dort den jeweiligen Bedarf an Dritt-Impfungen abzufragen, so Kaplan weiter. In den kommenden Tagen sollen dann mobile Impfteams in die Einrichtungen kommen und die Spritzen verabreichen.

Dienstag, 31. August 2021

17.30 Uhr: Schwaben hat laut LGL bayernweit die höchste 7-Tage-Inzidenz

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL, meldet für Schwaben 151 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt laut LGL auf 89,76. Damit hat Schwaben aktuell bayernweit den höchsten Inzidenzwert. Insgesamt haben sich bislang 95.207 Menschen mit Wohnsitz in Schwaben mit Sars-Cov-2 infiziert, gestorben sind laut LGL im Zusammenhang mit Corona bisher 1854 Personen.

17.12 Uhr: Bayerischer Innenminister will sich für Sport-Clubs stark machen

Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl, stellvertretender Vorsitzender der Freie Wähler-Landtagsfraktion, hat mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) darüber gesprochen, wie viele Zuschauer bei den Hallensportarten Basketball, Eishockey, Handball und Volleyball in der kommenden Saison zugelassen werden können, wie Pohl mitgeteilt hat. Herrmann will das Thema laut Pohl morgen im Ministerrat vorbringen: "Er wird sich bei der Kabinettsitzung auch dafür starkmachen, den Clubs die Rückkehr der Zuschauer zu ermöglichen. (...) Natürlich kann er den Beratungen im Kabinett nicht vorgreifen. Ich gehe aber sicher davon aus, dass er die Kollegen von der Wichtigkeit seines Anliegens überzeugen kann“, so Pohl.

16.43 Uhr: Freie Wähler-Landtagsabgeordneter plädiert für 3G in Stadien

Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der Freie Wähler-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag, hat sich dafür ausgesprochen, Zutritt zu Sport-Stadien künftig alleine an die 3G-Regel zu knüpfen, den Zugang also nur Geimpften, Genesenen und Getesteten zu erlauben: „Wenn ohnehin nur Geimpfte, Getestete und Genese in den Arenen sind, kann dort meines Erachtens wieder jeder Platz besetzt und jeder Gast bewirtet werden. Vorübergehende Einschränkungen sehe ich nur dann noch, wenn in einer Region zeitweise die neue Krankenhausampel anschlägt“, so Mehring in einer Mitteilung.

13.39 Uhr: Schärfere Corona-Regelungen im Landkreis Dillingen

Nachdem im Landkreis Dillingen der Inzidenzwert bei den Corona-Infektionen drei Tage hintereinander (28. bis 30.08.) höher als 100 lag, gelten ab Mittwoch (1.9.2021) schärfere Regeln. Das hat das Landratsamt heute mitgeteilt. Demnach dürfen unter anderem Kindertageseinrichtungen sowie die Ferientagesbetreuung nur öffnen, wenn die Betreuung in festen Gruppen erfolgt. Für Schulen gilt, dass es Wechselunterricht geben muss, falls im Präsenzunterricht der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgängig und zuverlässig eingehalten werden kann. Laut Landratsamt darf zudem bei Gottesdiensten in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie bei Zusammenkünften von anderen Glaubensgemeinschaften nicht mehr gesungen werden.

7.35 Uhr: Gestiegene Inzidenzwerte – strengere Regeln in Memmingen, Augsburg und im Landkreis Augsburg

In Memmingen und im Landkreis Augsburg gelten seit heute strengere Corona-Regeln. Die Stadt Augsburg muss ihre Regelungen morgen anpassen. Grund sind jeweils gestiegene Inzidenzwerte.

In Memmingen lag die 7-Tage-Inzidenz ab dem 26.08. an mehreren Tagen über der Marke von 100. Kindertagesstätten im Stadtgebiet dürfen deshalb entsprechend der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nur noch in festen Gruppen betreuen. Schulen müssen auf Wechselunterricht umstellen, falls im Präsenzunterricht ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Bei Gottesdiensten in Kirchen, Synagogen und Moscheen ist der Gemeindegesang untersagt.

Im Bereich der Stadt Augsburg lag die 7-Tage-Inzidenz vom 27. bis zum 29. August oberhalb der Marke von 100. Dort treten dieselben Regelungen am Dienstag (31.08.21), einen Tag später als in Memmingen, in Kraft.

Im Landkreis Augsburg lag die 7-Tage-Inzidenz ab dem 26.08. an mehreren Tagen über der Marke von 50. Entsprechend der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind deshalb heute Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten. Bei privaten Treffen von Menschen aus mehr als einem Haushalt, bei denen nicht ausschließlich Geimpfte und Genesene zusammenkommen, dürfen maximal zehn nicht geimpfte Personen aus nicht mehr als drei Haushalten teilnehmen. Kinder unter 14 Jahren aus diesen Haushalten werden nicht mitgezählt. Private Veranstaltungen aus besonderem Anlass wie Vereinssitzungen, Geburtstags-, Hochzeits- oder Tauffeiern sind im Freien mit 50 Personen und in Innenräumen mit 25 Personen möglich. Geimpfte oder genesene Personen werden nicht mitgezählt. In geschlossenen Räumen gilt dabei weiterhin die 3G-Regel. Für öffentliche Veranstaltungen gelten die gleichen Personenzahlen, hier allerdings einschließlich geimpfter oder genesener Personen.

Montag, 30. August 2021