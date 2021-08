Corona-Ticker Schwaben: Kreise und Städte passen Regeln an

11.07 Uhr: Kreise und Städte passen Regeln an Inzidenzwerte und neue Infektionsschutzverordnung an

Durch die Neufassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung greift seit heute beim Überschreiten einer 7-Tage-Inzidenz von 35 die sogenannte 3G-Regel. Nur Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen an Veranstaltungen in Innenräumen teilnehmen. Auch in den Innenräumen von Gastronomiebetrieben braucht man einen entsprechenden Nachweis.

Betroffen ist unter anderem der Landkreis Günzburg, wo der Grenzwert zuletzt an mehreren Tagen in Folge überschritten war. In Kaufbeuren wird der Wert seit Freitag überschritten. Die entsprechenden Regeln treten hier deshalb am Mittwoch in Kraft.

In Augsburg, wo die Inzidenz über dem Wert von 50 liegt, sind zudem private Treffen auf maximal zehn Personen aus bis zu drei Haushalten begrenzt. Kinder unter 14 Jahren sowie Geimpfte und Genesene aus diesen drei Haushalten werden nicht mitgezählt. Für Veranstaltungen wie Feiern zu Hochzeiten und Geburtstagen gilt in Innenräumen eine Begrenzung auf 25 Personen, im Freien auf 50 Personen. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Montag, 23. August 2021