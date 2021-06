vor 33 Minuten

Corona-Ticker Schwaben: Abwasserproben sollen Infektionen zeigen

Pilotprojekt in Meitingen: Abwasserproben sollen Corona-Infektionen aufdecken. Die 7-Tage-Inzidenz in Augsburg sinkt weiter. In Schwaben liegt sie aktuell bei 12,85. Die Entwicklungen im Corona-Ticker.