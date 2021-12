Corona-Ticker Schwaben: Inzidenz stabil bei 321

6.10 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben bei 321,2

Seit dem Wochenende liegt die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben bei 321,2 Infizierten pro 100.000 Einwohner und hat sich damit nicht großartig verändert (321,9 am Samstag). Das meldet das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Demnach haben sich 852 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert, insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 2.427 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

6 Uhr: Höchstädter Neujahrssingen wegen Corona noch in der Schwebe

Der Höchstädter Bürgermeister Gerrit Maneth hofft auf weiterhin sinkende Corona-Zahlen in der Stadt, damit der alte Brauch des Neujahrssingens an Silvester stattfinden kann. Dabei ziehen Sänger in stilisierten Nachtwächterkostümen von Haus zu Haus und wünschen jedem Bewohner "Gnad, Glück und Segen". Dafür erhalten sie eine kleine Spende, der an gemeinnützige Vereine geht. Traditionell betreten die Sänger dabei die Wohnungen, das wird dieses Jahr aufgrund der Pandemie und der Abstandsregeln nicht möglich sein. Bürgermeister Gerrit Maneth und der Historische Verein, der das Neujahrssingen organisiert, setzen aber darauf, dass die Sänger ihren Gesang vor der Haustür darbieten und so der Brauch gefahrlos stattfinden kann. Das wollen sie aber von den Corona-Zahlen am Jahresende abhängig machen.

