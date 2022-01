Corona-Ticker Schwaben: Handel beklagt unterschiedliche Regeln

11.06 Uhr: Handel beklagt unterschiedliche Corona-Regeln in Bayern und Baden-Württemberg

Der Unmut in der Wirtschaft wegen unterschiedlicher Corona-Regeln in Bayern und Baden-Württemberg dauert an. Oftmals waren die Regeln im Freistaat schärfer, derzeit aber ärgern sich Einzelhändler im Südwesten, dass die Fahrt nach Bayern zum Einkaufen wegen gelockerter Corona-Regeln attraktiver werde als vor der Haustür. Der Präsident des Handelsverbands Baden-Württemberg, Hermann Hutter beklagt eine absurde Situation. Während die Kundschaft in Ulm weiterhin die 2G-Vorgaben erfüllen müsse, gebe es jenseits der Landesgrenze in Neu-Ulm keine Zugangsbeschränkungen mehr. "Dieser Zustand ist nicht tragbar", sagt Hutter. Nach einem Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtshofs war in Bayern die 2G-Regel im Einzelhandel ausgesetzt worden. Die Landesregierung in Stuttgart hatte kurz nach dem Urteil in der vergangenen Woche erklärt, an der bisherigen Regelung festzuhalten. Hermann Hutter betreibt unter anderem Geschäfte im Schreibwaren-Fachhandel in beiden Bundesländern, beispielsweise in Günzburg auf bayerischer Seite sowie in Ulm und Ludwigsburg in Bayern-Württemberg.

09.45 Uhr: Landkreis Lindau hat höchste 7-Tage-Inzidenz in Bayern

Die Infektionen mit dem Coronavirus nehmen in Schwaben rasant zu: Die Inzidenz im Landkreis Lindau liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei 1.245. Der Wert hatte am Freitag erstmals die 1.000er-Marke überschritten. Innerhalb von gut zwei Wochen haben sich die Infektionszahlen damit mehr als vervierfacht (Stand: 7. Januar: 330). Lindau hat derzeit die höchste 7-Tage-Inzidenz in Schwaben. Aber beispielsweise auch in der Stadt Augsburg (990,8) und in den angrenzenden Landkreisen Augsburg (993,4) und Aichach-Friedberg (956,9) gibt viele neue Fälle. Auch in Günzburg und den Allgäuer Landkreisen (Unterallgäu, Oberallgäu und Ostallgäu) haben die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen.

Montag, 24. Januar 2022

16.42 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben auf 822,1 gestiegen

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben ist nach Daten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit (LGL) auf 822,1 gestiegen. Gestern hatte sie das LGL mit 767,7 angegeben. Für ganz Bayern liegt der Wert bei 867,7. Die Zahl der für Schwaben gemeldeten Infektionen stieg im Vergleich zu den gestern veröffentlichten Daten um 2.339. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Schwaben wurden nicht registriert. Berücksichtigt sind Meldungen, die heute bis 8 Uhr beim Landesamt für Gesundheit eingegangen sind.

Sonntag, 23. Januar 2022