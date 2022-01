Corona-Ticker Schwaben: Vier Mal so viel Personal im Amt

7 Uhr: Gesundheitsamt Lindau hat seit Corona mehr Mitarbeiter

Das Lindauer Gesundheitsamt hat sein Personal seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich aufgestockt. Zwar gibt es noch immer viel zu wenig Ärzte, es arbeiten derzeit aber rund vier Mal so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt als noch vor zwei Jahren. Damals waren es laut Landratsamt 11 Personen; heute sind es zwischen 40 und 45. Sie seien alle weitgehend mit Corona befasst, teilte das Landratsamt auf BR-Anfrage mit. Allein 25 bis 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen positive Corona-Fälle nachzuverfolgen. Anders sieht es allerdings beim medizinischen Fachpersonal aus: „Im Bereich der Ärzte sind wir seit Jahren unterbesetzt“, heißt es. Derzeit gibt es 5,5 Amtsarztstellen, wovon allein drei ausschließlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gedacht sind. Allerdings ist davon nicht mal eine volle Stelle besetzt. Zwei Ärzte, die in Teilzeit arbeiten, teilen sich 0,85 Stellen. Die Besetzung war schon vor Corona problematisch und betrifft nicht nur den Landkreis Lindau. Die Ärzte werden vom Freistaat Bayern im Beamtenverhältnis eingestellt. Aus Lindau heißt es dazu: „Dies ist nicht mehr zeitgemäß. Es wäre wünschenswert, wenn Einstellungen auch im Angestelltenverhältnis erfolgen könnten.“ Das Landratsamt erhofft sich hier künftig mehr Flexibilität.

Probleme gibt es derzeit laut Landratsamt vor allem bei der Kontaktnachverfolgung. Hier wechselt das Personal häufig und es sei schwierig überhaupt Mitarbeiter zu finden. Die Stellen sind befristet. Unterstützung kommt von der Bundeswehr, der Polizei, dem Finanzamt sowie dem Zoll und dem THW. Bundesweit soll der unterbesetzte öffentliche Gesundheitsdienst als Lehre aus der Corona-Pandemie ausgebaut werden. In Bayern wurden laut Gesundheitsminister Holetschek (CSU) im vergangenen Jahr 403 neue Stellen in dem Bereich geschaffen.

Donnerstag, 13. Januar 2022

17.45 Uhr: Krankenhaus Friedberg: sieben Beschäftigte einer Station mit Corona infiziert

Sieben Beschäftige und sieben Patienten einer Station des Krankenhauses Friedberg sind positiv auf Corona getestet worden. Das hat das Landratsamt Aichach-Friedberg heute mitgeteilt. Gestern hatte das Landratsamt noch acht infizierte Mitarbeiter gemeldet, ein Schnelltest hatte aber ein falsches Ergebnis angezeigt, daher heute die Korrektur. Die PCR-Reihentestung bei den Mitarbeitern der Klinik hat also keine weiteren Corona-Neuinfektionen zutage gebracht.

15.46 Uhr: Infektionszahlen im Landkreis Lindau steigen "drastisch" an

Die Infektionszahlen steigen wegen der Corona-Variante Omikron im Landkreis Lindau drastisch an, wie das Landratsamt heute mitgeteilt hat. "Von Samstag bis Mittwochvormittag wurden dem Gesundheitsamt Lindau 336 positive PCR-Testergebnisse gemeldet und davon ist, bisher zumindest, jede zweite Infektion auf die hochansteckende Omikron-Variante zurückzuführen", so das Landratsamt. Bei den Neuinfektionen ließen sich keine Cluster erkennen und diese könnten auch örtlich nicht eingrenzt werden: „Das Infektionsgeschehen ist aktuell sehr diffus und dynamisch", hieß es. Landrat Elmar Stegmann appellierte laut Mitteilung deshalb an die Bevölkerung, weiterhin eine besondere Umsicht an den Tag zu legen, um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen. Das heißt, laut Stegmann: Kontakte reduzieren, Hygienemaßnahmen beachten und Impfangebote nutzen.

Wegen der sehr starken Arbeitsbelastung weist das Landratsamt darauf hin, dass momentan eine erweiterte Kontaktpersonennachverfolgung nur noch eingeschränkt erfolgen könne. Auch Anfragen an das Gesundheitsamt müssten aktuell priorisiert beantwortet werden, so dass sich Bürgerinnen und Bürger auf längere Beantwortungszeiten einstellen müssten.

14.45 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben steigt auf über 370

Die 7-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk Schwaben steigt laut Landesamt für Gesundheit auf 371,9. Schwaben hat somit nach Oberbayern die höchste Inzidenz aller bayerischen Regierungsbezirke. Dem Landesamt wurden seit gestern 2.136 neue Corona-Fälle gemeldet. Weitere sieben Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz in Schwaben hat aktuell der Landkreis Donau-Ries mit 259,8.

13.10 Uhr: Dillinger Landrat mahnt Bürger zur Vorsicht

Landrat Leo Schrell bittet die Bürger im Landkreis Dillingen eindringlich darum, die abgeschwächten Corona-Regeln, nicht als Signal für eine allgemeine Sorglosigkeit und Nachlässigkeit zu verstehen, sondern vielmehr weiterhin alle „Corona-Regeln“ und insbesondere die Regelungen zur Kontaktbeschränkung konsequent einzuhalten. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Schrell sagte der Mitteilung zufolge: "Angesichts der durch die Omikron-Variante aktuell rasant steigenden Infektionszahlen und die dadurch befürchteten Auswirkungen auf das Gesundheitswesen und die kritische Infrastruktur gilt die Kontaktbeschränkung nach wie vor als das wirksamste Mittel, um das prognostizierte exponentielle Wachstum der Infektionszahlen beherrschbar zu halten“. Der bayerische Ministerrat hatte gestern unter anderem beschlossen, die 2G-Plus-Regeln in Bayern zu lockern:

Mittwoch, 12. Januar 2022

18.22 Uhr: Augsburger Impfzentrum hat an neuem Standort Betrieb aufgenommen

Das Impfzentrum Augsburg hat heute an seinem neuen Standort den Betrieb aufgenommen. Das hat die Stadt Augsburg mitgeteilt. Das Impfzentrum ist innerhalb des Fujitsu-Geländes umgezogen. Es ist jetzt laut Stadt in der Halle 34, unweit des bisherigen Standortes. "Für impfwillige Besucherinnen und Besucher ändert sich durch den Umzug wenig. Die Parkplätze bleiben die gleichen, die Besuchenden werden künftig lediglich zu einem anderen Gebäude gelotst", so die Stadt. Am neuen Standort könnten bis zu 3.000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden. Es gebe mehr Anmeldestellen, mehr Impfkabinen, auch mehr Impfkabinen für Kinder. Die Besucherlenkung sei einfacher und der Begegnungsverkehr weiter reduziert. Neben der Erweiterung für die Impfungen seien auch für die Labortätigkeiten und das Personal gut ausgebaute Räume vorhanden, so die Stadt.

18.10 Uhr: Krankenhaus Friedberg: Acht Beschäftigte einer Station positiv auf Corona getestet

Acht Beschäftige und sieben Patienten einer Station des Krankenhauses Friedberg sind positiv auf Corona getestet worden. Das hat das Landratsamt Aichach-Friedberg heute mitgeteilt. Die betroffenen Patienten wurden laut Landratsamt auf die Infektionsstation im Krankenhaus Aichach verlegt, sie sind zurzeit symptomfrei. Vier der positiv getesteten Mitarbeiter wurden per PCR-Test, vier per Schnelltest getestet. "Die Infektketten sind bis dato nur zum Teil zu rekonstruieren", so das Landratsamt. Die betroffene Station in Friedberg wird nach wie vor isoliert, es werden dort keine neuen Patienten aufgenommen. In den nächsten beiden Tagen soll für das gesamte Krankenhauspersonal eine PCR-Reihentestung durchgeführt werden.

17.25 Uhr: Sonder-Impftermine im Impfzentrum Lindau

Das Impfzentrum Lindau bietet am 14. Januar zwischen 15 und 19 Uhr eine Sonderimpfaktion für Kinder ab 12 und für Erwachsene an, wie das Landratsamt mitgeteilt hat. Eine Voranmeldung ist dafür nicht nötig. Je nach Verfügbarkeit werden die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna verimpft. Und am 15. Januar findet im Impfzentrum Lindau von 9 bis 13 Uhr eine Sonderimpfaktion für Kinder von 5 bis 11 Jahren statt. Eltern können ihre Kinder nur über die Impf-Hotline 0800 9118219 anmelden, eine Online-Anmeldung über die Internetseite der Bayerischen Impfzentren ist bayernweit noch nicht möglich.

17.10 Uhr: IHK Schwaben begrüßt neue Quarantäne-Regeln

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, Marc Lucassen, begrüßt den heute veröffentlichten Beschluss des bayerischen Ministerrates zu den Quarantäne-Regelungen, wie die IHK mitgeteilt hat. Lucassen sagte laut Mitteilung: "Positiv ist die Verkürzung der Isolations- und Quarantäne-Zeiten von Kontaktpersonen zu bewerten. Denn die deutlich steigende Zahl der Omikron-Infizierten lässt erwarten, dass viele Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen vor einem Personalengpass stehen werden. Die neuen Regelungen reduzieren Ausfallzeiten." In Summe sorge dies für die notwendige Planungssicherheit. In anderen Bereichen stehe diese aber noch aus, so Lucassen: "So sollte beispielsweise die Antragsberechtigung zur Überbrückungshilfe IV für Betriebe bei vorübergehender freiwilliger Schließung über den Januar hinaus verlängert werden, wenn eine Öffnung aufgrund der coronabedingten Zugangsbeschränkungen unwirtschaftlich wäre."

16.15 Uhr: Sonthofener Fasnachtsfeiern sind abgesagt

Die Faschingsfeiern werden auch in Sonthofen in diesem Jahr pausieren. Die örtlichen Fasnachtsvereine „Hillaria" und "Sonthofener Fasnachszunft“ teilten in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit, gerne hätte man nach der Absage im vergangenen Jahr heuer wieder so richtig Fasching feiern wollen. Alle seien voller Vorfreude in die Planung für die aktuelle Saison gestartet, die Gruppen hätten unter den gegebenen Umständen trainiert, Ideen für Kostüme, Musik und Choreografien gesammelt. Wegen der sich verschlechternden Corona-Situation hätten sich die Rahmenbedingungen leider zum Negativen geändert, deshalb müsse man „schweren Herzens“ auch in diesem Jahr den Fasching komplett absagen. Ein ausgelassenes Feiern sei unmöglich. Auch der Gaudiwurm werde nicht stattfinden. „Ein Umzug mit einigen hundert Teilnehmern und rund 5.000 Besucherinnen und Besuchern ist leider nicht durchführbar.“ Man hoffe auf ein besseres 2023.

16 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben sinkt

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL, meldet für Schwaben drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 und 350 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt, laut LGL, aktuell auf 327,3, gestern lag sie bei 339,8. Insgesamt haben sich bislang 207.902 Menschen mit Wohnsitz in Schwaben mit Sars-CoV2 infiziert, gestorben sind 2.602 Menschen an oder mit Covid-19.

13.40 Uhr: Landkreis Dillingen sucht Tagesmütter

Der Landkreis Dillingen sucht Tagesmütter und Tagesväter. Ein Qualifizierungskurs des Amts für Kinder, Jugend und Familie beginnt am 25. März: Er umfasst 160 Unterrichtsstunden und findet zum Teil in Präsenz, zum Teil online statt. Diese Form der Betreuung sei insbesondere in Pandemie-Zeiten interessant, so Landrat Leo Schrell, da Tagesmütter und -väter besonders flexibel sein könnten. Interessierte erhalten nähere Informationen auf einer Online-Informationsveranstaltung am Donnerstag, 20.01.2022, ab 18 Uhr.

13.30 Uhr: SPD/Die Linke-Fraktion im Augsburger Stadtrat kritisiert Stadt für laxen Umgang mit "Spaziergängen"

Die Fraktion aus SPD und Linke im Augsburger Stadtrat hat den Umgang der Stadt mit den sogenannten Spaziergängen als zu lax kritisiert. Diese seien de facto unangemeldete Demonstrationszüge. Als solche seien sie eine "Zumutung" für all jene, die ihre Versammlungen ordnungsgemäß anmeldeten. Fraktionschef Florian Freund (SPD) forderte die Stadt dazu auf, alle Bürger gleich zu behandeln. Er behauptete, bei den "Spaziergängern" handle es sich nicht, wie es die Stadt darstelle, um normale Bürger und Familien. Vielmehr seien die Protestierenden "durch ein Klientel von Rechtsaußen und Verschwörungsideologen unterwandert". Die Stadt dürfe die Demos nicht laufen lassen, sonst erleide der Rechtsstaat einen Imageschaden.

13 Uhr: Knapp 5.000 Menschen bei Demos gegen Corona-Politik im Allgäu und in Teilen Nordschwabens

In verschiedenen Orten im Allgäu und in Teilen Nordschwabens haben sich gestern (10.1.22) wieder knapp 5.000 Menschen eingefunden, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Es habe sich dabei um angemeldete stationäre Versammlungen, aber auch um nicht angemeldete sogenannte Spaziergänge gehandelt. Laut Polizeibericht fand die vermutlich größte Versammlung von Kritikern in Ulm/Neu-Ulm mit rund 1.500 Personen statt, in Mindelheim kamen rund 750 Menschen zusammen, in Krumbach waren es nach Polizeiangaben etwa 530. Weitere, deutlich kleinere Proteste gab es unter anderem in Füssen und Pfronten (beide Lkr. Ostallgäu). Insgesamt gab es rund 50 Anzeigen, meistens wegen Verstößen gegen die kommunalen Allgemeinverfügungen oder die Maskenpflicht. Gegen, wie es im Bericht heißt, mehrere Dutzend weitere Personen ergingen Platzverweise oder es wurde deren Identität festgestellt. Dem gegenüber standen zwei angemeldete Gegenversammlungen in Kempten und Memmingen mit weniger als 50 Teilnehmenden.

11.49 Uhr DEL sagt Auswärtsspiel der Panther in Iserlohn ab

Corona wirbelt den Sportkalender weiter gehörig durcheinander. Jetzt wurde das Auswärtsspiel der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) am kommenden Sonntag in Iserlohn abgesagt. Wie die Roosters heute mitteilten, befindet sich eine Vielzahl an Spielern in Quarantäne, die nächsten drei Partien der Roosters können daher nicht stattfinden. Ob die Panther ihr Heimspiel am kommenden Freitag gegen Bietigheim austragen können, ist ebenfalls noch offen. Auch die Steelers haben aktuell zahlreiche Corona-Fälle in ihren Reihen, geben sich aber zuversichtlich, dass die Partie im Curt-Frenzel-Stadion stattfinden kann.

10.20 Uhr Protest gegen Corona-Politik in Mindelheim verläuft friedlich

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik liefen am Montagabend nach Angaben der Polizei 750 bis 800 Menschen durch die Innenstadt von Mindelheim. Laut Polizei dauerte die Veranstaltung von 18 Uhr bis 19:30 Uhr und verlief friedlich. Als die Menschen zum Ende der Veranstaltung auf dem zentralen Marienplatz vor dem Mindelheimer Rathaus zusammenkamen, musste die Polizei nach eigenen Angaben verstärkt auf die Einhaltung der Abstände hinweisen.

6.50 Uhr: Nicht angemeldeter Corona-Protest in Augsburg – Messer und Schlagstock sichergestellt

Knapp 2.000 Menschen haben am Montagabend an einer nicht angemeldeten Versammlung in der Augsburger Innenstadt teilgenommen. Daneben gab es auch noch zwei angemeldete Veranstaltungen von Gegendemonstranten am Kö und am Rathausplatz mit rund 150 und 200 Teilnehmern, so ein Pressesprecher der Augsburger Polizei. Deren Kräfte wurden unterstützt unter anderem von der Bereitschaftspolizei Königsbrunn.

Für die Teilnehmer der nicht angemeldeten Veranstaltung wurde seitens der Polizei eine Wegstrecke vorgegeben, vom Rathausplatz zum Ulrichsplatz und über eine Schleife wieder zurück. Der Aufmarsch sei im Wesentlichen friedlich verlaufen, so die Polizei, einige Teilnehmer aber hätten der Wegstrecke nicht folgen und ausscheren wollen, was von den Einsatzkräften unterbunden worden sei. Bei Kontrollen wurden etwa ein verbotener mitgeführter Teleskopschlagstock sowie ein Messer sichergestellt, zudem gab es Anzeigen wegen Beamtenbeleidigung und Zeigen des Hitlergrußes sowie rund 20 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Augsburg, die klare Vorgaben zu Abstandsgebot und Maskenpflicht erteilt hatte.

Dienstag, 11. Januar 2022