Corona-Ticker Oberpfalz: Strenge Einreiseregeln nach Tschechien

16.48 Uhr: Familien-Impftage im Landkreis Cham

An den Impfzentren im Landkreis Cham in Roding und Bad Kötzting gibt es im Januar 2022 mehrere Familien-Impftage. Kinder von fünf bis elf Jahren können sich am 8. Januar, am 15. Januar und am 22. Januar 2022 impfen lassen. Drei Wochen später finden dann jeweils die Zweitimpfungen statt. Informationen zur Anmeldung und zu den benötigten Dokumenten bei Kinder-Impfungen, sowie weitere Details finden Sie auf der Website des Landratsamtes.

Terminbuchungen sind online über die Internetseite der Bayerischen Impfzentren möglich oder telefonisch unter der Hotline 09971/78992. Die Hotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr erreichbar, am 31.12.2021 aber nur von 8 bis 12 Uhr. Aktuell und im neuen Jahr sind noch viele Impftermine frei, heißt es.

15.21 Uhr: Ansammlungsverbote an Silvester

Im Landkreis Neumarkt und in der Stadt Regensburg gibt es an Silvester Einschränkungen für Treffen auf öffentlichen Plätzen. Eine Allgemeinverfügung des Landratsamts Neumarkt sieht vor, dass sich in der Silvesternacht an ausgewählten "publikumsträchtigen" Plätzen nicht mehr als zehn Personen aufhalten dürfen, darunter Plätze und Straßen in der Stadt Neumarkt, die Stadtmitte in Parsberg und der Stadtplatz in Velburg. Dies geschehe im Zuge der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 23. November, hieß es. Auch die Stadt Regensburg hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen: Auf mehreren öffentlichen Plätzen und Verkehrsflächen gilt ein Ansammlungsverbot für die Bürgerinnen und Bürger. Betroffen sind unter anderem der Bismarckplatz, der Neupfarrplatz inklusive Gesandtenstraße, der Domplatz und die Steinerne Brücke.

Details zur Allgemeinverfügung der Stadt Regensburg finden Sie hier

Details zur Allgemeinverfügung des Landratsamts Neumarkt finden Sie hier

Die Allgemeinverfügungen für die Silvesternacht gelten ab dem 31.12.2021 um 15 Uhr bis zum 01.01.2022 um 9 Uhr.