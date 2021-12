Corona-Ticker Oberpfalz: Faschings-Absage auch in Regensburg

19.35 Uhr: Keine Faschingsbälle in Neustadt an der Waldnaab

2022 wird der Fasching in Neustadt an der Waldnaab erneut eher klein gefeiert. Faschingsverein und Stadt teilten am Dienstag mit, dass unter anderem die Faschingsbälle abgesagt werden. "Man muss hier schon beachten, dass der Faschingsverein alle Veranstaltungen ehrenamtlich stemmt und finanziert. Ein Inthronisationsball beispielsweise mit Abstandsregeln würde bedeuten, dass deutlich weniger Gäste kommen und damit deutlich weniger Karten verkauft werden", so Bürgermeister Sebastian Dippold (SPD). Auf der Gegenseite stünde die Finanzierung der Bands, Ausgaben für Kostüme und weitere Kosten. "Ein Ball ist für den Verein so schlicht nicht finanzierbar", betonte auch der Vorsitzende des Faschingsvereins, Jürgen Trescher.

9.30 Uhr: Kinderimpfungen in Neumarkt

Noch in diesem Jahr gibt es vom Impfzentrum Klinikum Neumarkt zwei Angebote für Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Die Daten: Mittwoch, 22.12.2021, von 12 Uhr bis 20 Uhr, Mittwoch, 29.12.2021, von 12 Uhr bis 20 Uhr.

Mit den Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Donauer-Stiftungsgebäudes in der Nürnberger Straße 12 in Neumarkt werde eine eigene Anlaufstelle mit "optimalen Bedingungen für Familien" eingerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Die Registrierung und Anmeldung für die Impfungen ist über das Callcenter des Impfzentrums von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 09181/5330060 möglich und auch erforderlich.