Corona-Ticker Oberpfalz: Digitales Domspatzen-Ersatzprogramm

18.35 Uhr: Erster bestätigter Omikron-Fall im Raum Regensburg

Zum ersten Mal ist im Landkreis Regensburg die veränderte Coronavirus-Variante Omikron nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt bestätigte einen Fall am Montag, wie ein Landratsamtssprecher dem BR auf Nachfrage sagte. Demnach handelt es sich um die Infizierung einer 29 Jahre alten Person aus dem Landkreis Regensburg. Diese kam offenbar mit der Virusvariante aus Dublin in Irland zurück. Laut Sprecher war die Person bereits dreimal geimpft – zuletzt Anfang November. "Sie hatte Symptome, aber einen moderaten Verlauf", heißt es. Mittlerweile sei die betroffene Person fast symptomfrei, befinde sich aber weiterhin in häuslicher Isolation.

12.20 Uhr: Regensburger Weihnachtscircus ist abgesagt

Der Regensburger Weihnachtscircus ist am Montag abgesagt worden. Wie ein Sprecher mitteilt, ist es nach 2020 jetzt das zweite Mal, dass der Weihnachtscircus coronabedingt eine Zwangspause einlegen muss. Das Gastspiel hätte eigentlich vom 22. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022 auf dem Dultplatz stattfinden sollen. "Corona hält uns alle weiter im Griff, die Angst vor der neuen Virus-Variante Omikron verschärft noch einmal die Situation. Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den Regensburger Weihnachtscircus in diesem Winter abzusagen", so Produzent Thomas Schütte.

Karten können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Der nächste Regensburger Weihnachtscircus soll vom 22. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023 stattfinden.