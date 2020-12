Corona-Ticker Oberpfalz: verschärfte Maßnahmen im Kreis Neumarkt

6 Uhr: Inzidenzwert im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz über 200

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag für den Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz eine 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 238,5 Infektionen mit SARS-CoV-2 an. Seit gestern ist die Schwelle von 200 Infektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner überschritten. Wie das Landratsamt mitteilt, gelten deshalb ab Montag weitere verschärfte Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neumarkt: Märkte zum Warenverkauf mit Ausnahme des Verkaufs von Lebensmitteln im Rahmen regelmäßig stattfindender Wochenmärkte sind untersagt.

Wechselunterricht an Schulen

An allen Schulen, mit Ausnahme der Schulen zur sonderpädagogischen Förderung sowie der Abschlussklassen, ist ab der Jahrgangsstufe acht durch geeignete Maßnahmen wie insbesondere durch Wechselunterricht sicherzustellen, dass auch im Unterricht zwischen allen Schülern und Lehrkräften ein Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend eingehalten werden kann. Der Unterricht an Musikschulen und Fahrschulunterreicht in Präsenzform ist untersagt.

Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen

Der Konsum von Alkohol auf zentralen Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel ist ganztägig untersagt.

Als stark frequentierte Begegnungsflächen gelten im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz der Marktplatz in Freystadt, in Neumarkt die Marktstraße, einschließlich Rathausplatz, die Bahnhofstraße (einschließlich Bahnhofsvorplatz), die Klostergasse und in Parsberg die Dr.-Boecale-Straße/ Marktstraße, die Dr.-Schrettenbrunner-Straße, sowie Zum Mallersdorfer Grund.

Maskenpflicht an stark frequentierten Flächen

Das Landratsamt weist darauf hin, dass an diesen Orten nach wie vor auch die Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes gilt. Zusätzlich ergeht die dringende Empfehlung an alle Schüler, auch auf den Vorplätzen vor Schulen und auf den Wegen von und zur Schule Masken zu tragen, wenn sich ein Abstand von 1,5m zu anderen Schülern nicht wahren lässt.