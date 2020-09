Corona-News-Ticker Oberpfalz: Weiden weiter über Frühwarnwert

09:12 Uhr: Stadt Weiden liegt weiter über kritischem Frühwarnwert

Die Stadt Weiden liegt weiter über dem kritischen 7-Tage-Inzidenz-Wert. Er betrug am Wochenende 37,63. Anhand dieser Zahl werden die neuen Infektions-Fälle registriert, die innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner in einer Stadt oder einem Landkreis aufgetreten sind. Als kritisch gilt ein Wert ab 35, bei dem die Gesundheitsämter erste Gegenmaßnahmen einleiten müssten. In Bayern gibt es neben Weiden mit Memmingen und Landshut derzeit nur zwei weitere Städte in denen dieser Frühwarnwert überschritten wird.