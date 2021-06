Corona-Ticker Oberpfalz: Sommerserenaden starten wieder

14.25 Uhr: Weiterhin Alkoholverbot in Regensburger Innenstadt

Die Stadt Regensburg verlängert das Alkoholverbot auf öffentlichen Flächen in der Innenstadt und im Stadtbezirk Stadtamhof. Das wurde heute in einem Schreiben der Stadt bekanntgegeben. Damit darf auf öffentlichen Flächen wie Straßen, Wegen und Plätzen sowie in Grün- und Spielanlagen weiterhin kein Alkohol getrunken werden.

Das öffentliche Alkoholverbot gilt bereits seit Anfang März und wurde nun nochmals verlängert. Die Stadt begründet das damit, dass der Alkoholkonsum das Verhalten maßgeblich beeinflusst. "Mit steigendem Alkoholkonsum sinkt die Bereitschaft, sich an die geltenden Schutzmaßnahmen zu halten", so die Stadt in ihrem Schreiben. Außerdem würden lautes Sprechen und Singen einhergehen, was das Risiko einer Tröpfcheninfektion erhöhen würde.

Zuletzt hatten sich zum Beispiel am Vorabend des Fronleichnamstags Hunderte Menschen im Bereich der Steinernen Brücke und in Stadtamhof versammelt und Alkohol getrunken. Ende Mai hatten Betrunkene nachts in der Altstadt randaliert.

11.00 Uhr: Keine Maskenpflicht mehr in Regensburg

In Regensburg müssen in der Innenstadt ab sofort keine Masken mehr getragen werden. Wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilt, ist die entsprechende Allgemeinverfügung aufgehoben worden. Grund dafür sind die niedrigen Corona-Inzidenzwerte in der Stadt: In Regensburg beträgt der Wert heute 23 - laut Robert-Koch-Institut (RKI). An Bushaltestellen, in Bussen und in Geschäften gilt die Maskenpflicht aber weiterhin.

Andere Städte wie Weiden oder Amberg hatten die generelle Maskenpflicht im Freien schon vor Wochen aufgehoben. Dort gilt sie jeweils nur noch an Markttagen.

9.13 Uhr: Spielbanken öffnen wieder

In Bayern dürfen ab morgen die Spielbanken wieder öffnen. Das teilte das Finanzministerium heute mit. Auch die Spielbank in Bad Kötzting im Kreis Cham wird morgen wieder für Gäste aufmachen, wie die Spielbank auf Nachfrage mitteilte.

Die Spielbanken hätten bereits im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept entwickelt, das nach der Wiedereröffnung voll umgesetzt werde, heißt es aus dem Ministerium. Und weiter: Die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeitenden der Spielbanken habe natürlich höchste Priorität.

Für die Gäste besteht FFP2-Maskenpflicht. Darüber hinaus sollen Plexiglasscheiben an den Spieltischen Gäste und Mitarbeitende schützen. Jetons und Chips werden regelmäßig desinfiziert, heißt es.

In Bad Kötzting ist die einzige Spielbank in der Oberpfalz. Der Landkreis Cham hat laut Robert-Koch-Institut heute eine Inzidenz von 4,7.

6.45 Uhr: Niedrigste Inzidenzen Bayerns in der Oberpfalz

Die Regionen mit den niedrigsten Inzidenzen in ganz Bayern liegen in der Oberpfalz: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 2,3 ist die Stadt Weiden auf Platz eins, gefolgt vom Landkreis Tirschenreuth. Dort meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) heute eine Inzidenz von 2,8.

Deutschlandweit liegen die beiden Regionen auf Platz fünf und sieben.

In der bayernweiten Statistik belegen heute ausschließlich ostbayerische Gebiete die ersten fünf Plätze: Nach Tirschenreuth kommen Passau, Straubing und der Landkreis Cham mit einer Inzidenz von 4,7.