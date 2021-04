Corona-Ticker Oberpfalz: Zügiges Einkaufen vor Ostern

18.15 Uhr: Freie Fahrt für tschechische Pendler

Tschechische Berufspendler dürfen ab sofort wieder täglich über die Grenze und zurück zur Arbeit fahren, und zwar auch dann, wenn sie nicht in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. In den letzten Wochen durften nur noch Pendler aus systemrelevanten Bereichen wie zum Beispiel Medizin oder Lebensmittelbranche nach Deutschland kommen. Seit vergangenem Sonntag ist Tschechien nicht mehr als Virusvariantengebiet eingestuft. Deswegen entfällt diese Beschränkung, wie die Regierung der Oberpfalz mitteilte. Voraussetzung für den Grenzübertritt bleiben aber vorerst weiterhin ein negatives Testergebnis alle 48 Stunden und eine Bescheinigung des Arbeitgebers über den Arbeitsplatz. Außerdem brauchen die Pendler eine digitale Einreiseanmeldung, aber nur noch einmal wöchentlich. Auch die Grenzkontrollen bleiben vorerst bestehen.

14.35 Uhr: Theater Regensburg bis 30. April geschlossen

Das Theater Regensburg bleibt bis zum 30. April 2021 geschlossen. Wie das Theater mitteilt, verlängert sich die coronabedingte Schließung erneut. Dennoch gibt es gute Aussichten für den Sommer: Ein Freilicht-Theater für Juni und Juli 2021 im Ostpark und Bayernhafen stehen auf dem Plan, heißt es in einer Mitteilung. Ab dem 4. Juni sollen die Vorführungen starten. Informationen zum Vorverkaufsstart werden kurzfristig auf der Homepage des Theaters bekanntgegeben.

10.50 Uhr: Evangelische Ostergottesdienste in Regensburg präsent und online

Wegen Corona werden in Regensburg die evangelischen Gottesdienste in den Kirchen zusätzlich im Internet übertragen. Wie das evangelische Dekanat Regensburg mitteilt, gibt es für den Karfreitag und Ostersonntag jeweils ab 10 Uhr Gottesdienste in der Dreieinigkeitskirche. Diese finden unter Hygieneauflagen statt. Zusätzlich werden diese beiden Gottesdienste auf Youtube live übertragen.

Die Osternacht der evangelischen Gemeinden wird laut Dekanat in der Regensburger Innenstadt um 6 Uhr früh gefeiert. Pfarrer Klaus Weber sagte dem BR: "Die Anmeldungen für die Ostergottesdienste in unserer Gemeinde St. Lukas sind dennoch verhalten. Man spürt schon, das sich weniger für den Gottesdienst anmelden und vorsichtiger sind."

7.45 Uhr: Ab morgen kostenlose Schnelltests im Landkreis Cham

Der Landkreis Cham stellt vor Ostern jedem Bürger einen kostenlosen Corona-Schnelltest zur Verfügung. Landrat Franz Löffler appelliert wegen hoher Infektionszahlen an alle Bürger, sich testen zu lassen. Jeden Tag würden sich etwa 90 Landkreisbewohner anstecken. Deshalb müsse es das "vordringliche Ziel" sein, "den ungebremsten Anstieg zu stoppen, sagte Landrat Franz Löffler (CSU). Die Tests können die Bürger sich am Mittwoch und am Gründonnerstag gegen Vorlage des Personalausweises im Rathaus ihrer jeweiligen Gemeinde abholen. Außerdem kann man sich kostenlos an den Teststationen im Landkreis in Cham, Furth im Wald und Waldmünchen testen lassen, die zusätzlich am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 8 bis 12 Uhr geöffnet haben.

Ursache des rasanten Infektionsanstiegs im Landkreis Cham sei die deutlich ansteckendere britische Virusvariante, die derzeit 70 bis 80 Prozent der Fälle ausmacht, sagt Löffler. Er appelliert, sich auch beim Osterbesuch an die Regel "maximal ein Haushalt pro Person" zu halten und sich vorher testen zu lassen. "Wir befinden uns zweifellos in der bislang schwierigsten Phase der Pandemie," so Löffler. Der Landkreis Cham setze deshalb auch weiterhin auf die Impfungen. Bis zum Ende der Osterfeiertage würden knapp 20 Prozent der Menschen im Landkreis eine Erstimpfung erhalten haben.