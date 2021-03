Corona-Ticker Oberpfalz: Regensburg will Modellkommune sein

18 Uhr: Landkreis Schwandorf bekommt Impf-Außenstelle

Das Impfzentrum des Landkreises Schwandorf erhält ab April eine Außenstelle in Maxhütte-Haidhof. Das hat das Landratsamt heute mitgeteilt. Da für den kommenden Monat mit einer konstant hohen Liefermenge an Impfstoff zu rechnen ist, sollen ab Anfang April Bewohner neben dem Impfzentrum in Nabburg künftig auch in der Stadthalle von Maxhütte-Haidhof geimpft werden.

Die Stadthalle biete entsprechende Raumkapazitäten sowie ausreichend wettergeschützte Wartebereiche, so das Landratsamt. Auch verkehrstechnisch sei der Standort gut zu erreichen, sowohl mit dem Auto als auch durch öffentliche Verkehrsmittel. Einen Impfbus werde es im Landkreis Schwandorf jedoch nicht geben, zumal ab April nach Meldungen der Staatsregierung wohl auch Hausärzte Covid-Schutzimpfungen verabreichen sollen.

11:30 Uhr: Intensivbetten füllen sich

Auch in der Oberpfalz füllen sich die Intensivbetten aufgrund der dritten Corona-Welle. Noch sind Intensivbetten frei – Im Schnitt haben die Kliniken und Krankenhäuser knapp 20% freie Intensivbetten. Regional ist die Lage dennoch ziemlich unterschiedlich. Während im Landkreis Schwandorf nur noch ein Intensivbett frei ist, sind in der Stadt Regensburg derzeit noch 22 Intensivbetten frei. Wobei zu berücksichtigen ist, dass dort insgesamt mehr Intensivbetten zur Verfügung stehen.

Die freien Intensivbetten prozentual in der Oberpfalz (Stand 22.03, 11 Uhr, Quelle: Intensivregister DIVI): Landkreis Schwandorf (5 %, 1 freies Bett), Stadt Weiden (6 %, 3), Stadt Regensburg (12 %, 22), Landkreis Regensburg (14 %, 2), Landkreis Neumarkt (23 %, 5), Landkreis Cham (14 %, 2), Landkreis Tirschenreuth (22 %, 4), Landkreis Amberg-Sulzbach (40 %, 4), Stadt Amberg (22%, 7)

11 Uhr: Neumarkts OB Thomas Thumann an Corona erkrankt

Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann (Freie Wähler/UPW) ist an Corona erkrankt. Wie ein Rathaussprecher mitteilte, befindet sich der OB schon seit einer Woche auf Weisung des Gesundheitsamts in Quarantäne, da er als Kontaktperson 1 einer positiv auf Corona getesteten Person ermittelt worden war. Zunächst war er negativ getestet worden und symptomfrei. Inzwischen seien aber Krankheitssymptome aufgetaucht, ein weiterer Test fiel positiv aus. OB Thumann muss bis zum 2. April in Quarantäne bleiben.

9.40 Uhr: Polizei löst Party in Weiden auf

In Weiden haben am Sonntag Beamte der Polizeiinspektion eine Party in einem Mehrfamilienhaus in der Weidener Innenstadt auflösen müssen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich vier Personen aus unterschiedlichen Hausständen getroffen und gegen 22.30 Uhr laut gefeiert. Alle vier Personen werden wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. Kurze Zeit später mussten die Polizei erneut eingreifen. An einer Bushaltestelle trafen die Beamten zwei Männer kurz vor 23 Uhr an. Beide Männer tranken Bier. Auch sie erhalten jetzt eine Anzeige.