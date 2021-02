Corona-Ticker Oberpfalz: Schulen in Weiden bleiben geschlossen

16.20 Uhr: Schulen in Weiden bleiben auch kommende Woche geschlossen

Aufgrund des aktuell hohen Sieben-Tage-Inzidenzwertes, der sich in dieser Woche stabil bei weit über 200 (Donnerstag, 25. Februar: 243,3 laut Robert-Koch-Institut/RKI) Neuinfektionen binnen sieben Tagen eingependelt hat, werden in der Stadt Weiden auch kommende Woche die Grundschulen und sowie Kindergärten und Kitas nicht öffnen. Das hat die Stadt am Nachmittag mitgeteilt. Auch Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen werden demnach weiterhin ausschließlich im Distanzunterricht beschult. Der Grund: Die Prognosen zur Entwicklung des Infektionsgeschehens sind laut Stadt weiterhin negativ. Kindergärten und Kitas bieten eine Notbetreuung an.

13.48 Uhr: Schulen im Landkreis Amberg-Sulzbach trotz Inzidenz von 132,9 am Freitag offen

Die Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis Amberg-Sulzbach bleiben auch trotz einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 132,9 (RKI, Stand 25.2.) am morgigen Freitag geöffnet. Wie das Landratsamt mitteilte, werde eine finale Entscheidung über Schließungen von Schulen und Kitas am Freitagvormittag getroffen. Landrat Richard Reisinger (CSU) und die Führungsgruppe Katastrophenschutz hätten entschieden, dass der heutige "Karenztag" abgewartet wird, so das Landratsamt. Falls die Einrichtungen geschlossen werden, wird dies im Kreisamtsblatt und auf der Website des Landkreises mitgeteilt.

10.15 Uhr: Postkarten-Aktion für Senioren im Landkreis Neumarkt startet

Um den über 80-Jährigen die Impfregistrierung zu erleichtern, verteilt das Landratsamt Neumarkt 5.000 Postkarten an die Gemeinden. Diese stammen vom Gesundheitsministerium und sollen den Seniorinnen und Senioren die Registrierung erleichtern, so das Landratsamt Neumarkt in einer Mitteilung. Mithilfe eines vorfrankierten Umschlags mit der Adresse des jeweiligen Impfzentrums können die Briefe von den Senioren kostenfrei zurückgeschickt werden. Die Gemeinden im Landkreis Neumarkt sollen die Postkarten jetzt an die über 80-Jährigen verteilen. Die Aktion des bayerischen Gesundheitsministeriums sieht für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt 5.000 Karten und Umschläge vor.