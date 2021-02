Corona-Ticker Oberpfalz: Langer Stau vor Grenzübergang Rozvadov

16:45 Uhr: Ausgangssperre im Landkreis Schwandorf entfällt

Die nächtliche Ausgangsbeschränkung im Landkreis Schwandorf entfällt künftig. Ab der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelten dann nur noch die allgemeine Ausgangsbeschränkung, heißt es aus dem Landratsamt. Grund ist, dass der Kreis Schwandorf heute sieben Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100 liegt.

14:50 Uhr: Zwölf Kilometer Lkw-Stau vor Corona-Teststelle in Tschechien

In Tschechien sorgen die strengen deutschen Grenzkontrollen und Einreiseregeln für teils erhebliche Komplikationen. Viele Lkw-Fahrer haben den erforderlichen negativen Corona-Test nicht dabei. Vor einem Testzentrum in Rozvadov an der Autobahn D5/E50 Prag-Nürnberg bildete sich am Mittwoch ein zwölf Kilometer langer Lkw-Rückstau auf der rechten Fahrspur. Zeitweise standen nach Angaben der Feuerwehr bis zu 1.000 Menschen in der Schlange vor den beiden Zelten, in denen getestet wird.

"Wir versuchen, die Situation zu retten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Manche Lkw-Fahrer im Transitverkehr sprächen weder Englisch noch Tschechisch oder Deutsch. Der tschechische Spediteursverband Cesmad Bohemia beklagte, dass mehr als die Hälfte aller grenzüberschreitenden Lieferungen verspätet eintreffe. Das sei ein riesiges Problem, sagte Sprecher Martin Felix. Er forderte, dass ein Test pro Woche genügen sollte.

Wegen der neuen Virus-Varianten dürfen seit Sonntag aus Tschechien nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Pendler systemrelevanter Berufe und Lastwagenfahrer. Sie müssen sich digital anmelden und an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

12:00 Uhr: Einreise für Grenzpendler: Landratsamt Amberg-Sulzbach erteilt mehr als 320 Ausnahmegenehmigungen

Spätestens ab Freitag dürfen Arbeitnehmer aus Tschechien nur noch mit einer Sondergenehmigung zum Arbeiten nach Deutschland einreisen. Zunächst sollte die Regelung schon ab heute gelten, die Anmeldefrist wurde aber verlängert .Voraussetzung ist, dass die Arbeitnehmer in einem systemrelevanten Beruf tätig sind. Die Entscheidung darüber müssen die Landratsämter und kreisfreien Städte treffen. Allein beim Landratsamt Amberg-Sulzbach mussten deshalb eigenen Angaben zufolge in kürzester Zeit mehr als 320 Ausnahmegenehmigungen ausgestellt werden.

11:30 Uhr: Anmelde-Aktion zu Corona-Impfungen für Über-80-Jährige

Mit einer Kartenaktion will Bayern den Über-80-Jährigen den Zugang zur Corona-Impfung erleichtern. Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte am Mittwoch in München: „Das Gesundheitsministerium verschickt ab dem 18. Februar an alle bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte Karten, mit denen sich Menschen über 80 Jahren besonders leicht für die Corona-Impfung anmelden können. Auf den Karten können sie ihren Namen, ihre Telefonnummer und ihre Postleitzahl angeben und diese Infos mit einem beigefügten vorfrankierten Umschlag an das Impfzentrum zurückschicken. Anschließend ruft das Impfzentrum sie an, um einen Impftermin zu vereinbaren.“

In einer Pressemitteilung heißt es weiter: Für die Aktion stellt das Gesundheitsministerium jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt 5.000 Karten und Umschläge zur Verfügung. Die Städte München, Nürnberg und Augsburg erhalten entsprechend ihrer Größe eine höhere Anzahl. Die bisherigen Registrierungswege über das Portal BayIMCO (https://impfzentren.bayern/citizen/) sowie telefonisch beim Impfzentrum bzw. über die Hotline 116 117 bestehen demnach weiter.